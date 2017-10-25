Эти организации подали заявки на устройство велопарковок, сообщили Zelenograd.ru в «Центре организации дорожного движения"(ЦОДД). Всего будут закуплены 21 парковка на два велосипеда и 9 — на восемь велосипедов. Такие заявки могут подавать и жители через единый транспортный портал. Приоритет у организаций, но возможно и размещение велопарковок возле жилых домов. Это зависит от количества поданных заявок, пояснили в ЦОДД, и конкретного места установки — оно должно хорошо просматриваться и не должно мешать пешеходам и автомобилистам.

По данным портала открытых данных, в Зеленограде 34 городских велопарковки. В основном они стоят возле общественных организаций (управ, детско-юношеских центров, «Моих документов») и магазинов. Это стандартные металлические конструкции.

Два года назад в Зеленограде планировали сделать несколько закрытых и запираемых велопарковок, в том числе, во дворах жилых домов. Но не сделали. На площади Юности сейчас поставили крытую велопарковку с прозрачными стенами.