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Велопарковки устроят возле трех библиотек, педагогического университета и школы №1353 25.10.2017 ZELENOGRAD.RU

30 металлических конструкций для парковки велосипедов закупят для Зеленограда в этом году. Их поставят возле школы №1353 на Березовой аллее, МГПУ в 4 микрорайоне, библиотек в корпусах 401, 607А и 1462.

Эти организации подали заявки на устройство велопарковок, сообщили Zelenograd.ru в «Центре организации дорожного движения"(ЦОДД). Всего будут закуплены 21 парковка на два велосипеда и 9 — на восемь велосипедов. Такие заявки могут подавать и жители через единый транспортный портал. Приоритет у организаций, но возможно и размещение велопарковок возле жилых домов. Это зависит от количества поданных заявок, пояснили в ЦОДД, и конкретного места установки — оно должно хорошо просматриваться и не должно мешать пешеходам и автомобилистам.

По данным портала открытых данных, в Зеленограде 34 городских велопарковки. В основном они стоят возле общественных организаций (управ, детско-юношеских центров, «Моих документов») и магазинов. Это стандартные металлические конструкции.

Два года назад в Зеленограде планировали сделать несколько закрытых и запираемых велопарковок, в том числе, во дворах жилых домов. Но не сделали. На площади Юности сейчас поставили крытую велопарковку с прозрачными стенами.

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