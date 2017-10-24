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Зеленоградец чуть не утонул в Школьном озере 24.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Спасатели помогли 57-летнему зеленоградцу, упавшему в водоем, выбраться на сушу.

Наблюдатель поисково-спасательной станции «Пансионат» на Школьном озере заметил, как, прогуливаясь по пляжу, местный житель упал и скатился в воду, его стало оттягивать от берега. Мужчина был уже в трех метрах от суши и не мог выбраться сам, когда спасатели вытащили его.

Сотрудники станции оказали первую помощь и вызвали «скорую». Предположительно, отдыхающему стало плохо, и он на несколько мгновений потерял сознание. Прибывшие на место медики осмотрели мужчину, выяснили, что он не пострадал, и отпустили домой, сообщили Zelenograd.ru в столичном управлении МЧС. Инцидент произошел около двух часов дня в понедельник, 23 октября.

Напомним, в конце июля спасатели «Пансионата» помогли выбраться из Школьного озера нетрезвому купальщику, устроившему заплыв в неположенном месте. А 19 августа во время купания в Школьном озере умер один из отдыхающих, предположительно от серьечной недостаточности. Мужчина потерял сознание, находясь в воде. Спасатели вытащили его на берег, где пытались реанимировать. К сожалению, вернуть мужчину к жизни не удалось.

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