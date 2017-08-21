Спасатели пытались вернуть мужчину к жизни, но он скончался до прибытия «скорой».

Несчастный случай произошёл на Школьном озере в 10-м микрорайоне около четырёх часов дня в субботу, 19 августа. По рассказам очевидцев, человеку стало плохо во время купания, и он потерял сознание. Спасатели услышали крики отдыхающих о помощи. Мужчину, уже без признаков жизни, на катере доставили на берег, где попытались реанимировать.

До прибытия медиков спасатели делали непрямой массаж сердца и вентилировали легкие с помощью дыхательного мешка, но человек так и не вернулся в сознание. Погибшему на вид около пятидесяти лет. По предварительному заключению, он скончался от сердечной недостаточности, пишет агентство «Москва». В соцсетях свидетели сообщают также, что труп, накрытый полиэтиленом, пролежал на берегу еще около четырех часов, прежде чем его увезли на спецмашине.