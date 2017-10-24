Навыки работы с инструментами и материалами;

Умение планировать работу от задумки до воплощения;

Возможность для реализации собственных задумок под руководством мастера;

Полноценное общение со сверстниками во время игр и прогулок;

Навыки работы в команде, умение слушать старших и помогать младшим;

Умение найти занятие без телефона и телевизора.

В лагере предусмотрено 2-х разовое питание.Традиционно едим то, что по силам приготовить ребёнку, ведь так здорово есть то, что сам приготовил.

Безопасность. Мы позаботимся о том, чтобы досуг ваших и наших детей был насыщен, интенсивен, но и безопасен.

Группы будут под постоянным присмотром 2 вожатых. Хотя бы один из вожатый с опытом воспитания собственных детей.

Вожатые имеют сертификат об окончании курсов по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях.

Мастерские проходят с использованием наименее травмоопасных материалов и инструментов.

Действует строгое правило оставаться в группе и под присмотром старших на прогулках.

Подробная информация: http://urok-truda.com/

Забронируйте место в лагере по тел. +7(969)017-87-12