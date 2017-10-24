По многочисленным просьбам участников летнего эколагеря и их родителей мы решили провести лагерь и в осенние каникулы!
Две осенние смены ремесленного лагеря «Творческие каникулы» пройдут в мастерской:
- с 30 октября по 3 ноября;
- с 6 по 10 ноября.
Лагерь будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
- Стоимость путёвки на 5 дней — 9000 руб.
- По кодовому слову «каникулы в Зеленограде» — 8100 руб.
- Для владельцев абонементов «Урока труда» — 6900 руб.
Зачем нужны каникулы? Чтобы подтянуть математику? А может быть, чтобы выучить формы английских глаголов? Часто в погоне за интеллектуальным развитием ребенка мы забываем о многогранности развития, не уделяя внимания ручному труду и творчеству. Каникулы — хорошая возможность восполнить этот пробел, дать голове передохнуть от высоких школьных нагрузок, рукам поработать, а ногам побегать и попрыгать во время игр и прогулок.
В этот раз ребят ждёт:
- 5-ти дневный творческий проект или 5 небольших поделок в столярной, швейной и гончарной мастерских.
- Ежедневные игровые прогулки на стадионе в 16 микрорайоне.
- Прогулки в лес с костром и пикником (если не будет дождя).
- Сюжетно-ролевые игры в пространстве мастерской.
Что получит ваш ребёнок за 5 дней в лагере?
- Навыки работы с инструментами и материалами;
- Умение планировать работу от задумки до воплощения;
- Возможность для реализации собственных задумок под руководством мастера;
- Полноценное общение со сверстниками во время игр и прогулок;
- Навыки работы в команде, умение слушать старших и помогать младшим;
- Умение найти занятие без телефона и телевизора.
В лагере предусмотрено 2-х разовое питание.Традиционно едим то, что по силам приготовить ребёнку, ведь так здорово есть то, что сам приготовил.
Безопасность. Мы позаботимся о том, чтобы досуг ваших и наших детей был насыщен, интенсивен, но и безопасен.
Группы будут под постоянным присмотром 2 вожатых. Хотя бы один из вожатый с опытом воспитания собственных детей.
Вожатые имеют сертификат об окончании курсов по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях.
- Мастерские проходят с использованием наименее травмоопасных материалов и инструментов.
- Действует строгое правило оставаться в группе и под присмотром старших на прогулках.
Подробная информация: http://urok-truda.com/
Забронируйте место в лагере по тел. +7(969)017-87-12
Зеленоград, ул. Андреевка, дом 31 (напротив 16 микрорайона, остановка «Корпус 1602»)
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8(499)502-50-05
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