«Творческие каникулы» в мастерской «Урок труда» — содержательно, активно, безопасно 24.10.2017 Мастерская «Урок труда» Реклама

По многочисленным просьбам участников летнего эколагеря и их родителей мы решили провести лагерь и в осенние каникулы!

Две осенние смены ремесленного лагеря «Творческие каникулы» пройдут в мастерской:

  • с 30 октября по 3 ноября;
  • с 6 по 10 ноября.

Лагерь будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

  • Стоимость путёвки на 5 дней — 9000 руб.
  • По кодовому слову «каникулы в Зеленограде» — 8100 руб.
  • Для владельцев абонементов «Урока труда» — 6900 руб.

Зачем нужны каникулы? Чтобы подтянуть математику? А может быть, чтобы выучить формы английских глаголов? Часто в погоне за интеллектуальным развитием ребенка мы забываем о многогранности развития, не уделяя внимания ручному труду и творчеству. Каникулы — хорошая возможность восполнить этот пробел, дать голове передохнуть от высоких школьных нагрузок, рукам поработать, а ногам побегать и попрыгать во время игр и прогулок.

В этот раз ребят ждёт:

  • 5-ти дневный творческий проект или 5 небольших поделок в столярной, швейной и гончарной мастерских.
  • Ежедневные игровые прогулки на стадионе в 16 микрорайоне.
  • Прогулки в лес с костром и пикником (если не будет дождя).
  • Сюжетно-ролевые игры в пространстве мастерской.

Что получит ваш ребёнок за 5 дней в лагере?

  • Навыки работы с инструментами и материалами;
  • Умение планировать работу от задумки до воплощения;
  • Возможность для реализации собственных задумок под руководством мастера;
  • Полноценное общение со сверстниками во время игр и прогулок;
  • Навыки работы в команде, умение слушать старших и помогать младшим;
  • Умение найти занятие без телефона и телевизора.

В лагере предусмотрено 2-х разовое питание.Традиционно едим то, что по силам приготовить ребёнку, ведь так здорово есть то, что сам приготовил.

Безопасность. Мы позаботимся о том, чтобы досуг ваших и наших детей был насыщен, интенсивен, но и безопасен.

Группы будут под постоянным присмотром 2 вожатых. Хотя бы один из вожатый с опытом воспитания собственных детей.

Вожатые имеют сертификат об окончании курсов по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях.

  • Мастерские проходят с использованием наименее травмоопасных материалов и инструментов.
  • Действует строгое правило оставаться в группе и под присмотром старших на прогулках.

Подробная информация: http://urok-truda.com/

Забронируйте место в лагере по тел. +7(969)017-87-12

Зеленоград, ул. Андреевка, дом 31 (напротив 16 микрорайона, остановка «Корпус 1602»)

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