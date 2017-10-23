В программе:

Аниматор — ведущий в костюме Ван Хельсинга;

Научное шоу;

Веселые танцы с «Человеком-Пружиной»;

Невероятные фокусы;

Захватывающие номера со змеями;

Репризы, конкурсы и викторины.

В течение мероприятия будет работать зона мастер-класса «Леденцы в форме тыкв». Примите участие в мастер-классе по изготовлению и раздаче оригинальных леденцов на палочке в виде тыкв с веселыми хэллоуинскими лицами, которые посетители самостоятельно смогут выложить из шоколадной крошки.

И конечно же для всех желающих будет работать зона horror-грима.

Каждый сможет стать участником, этого яркого праздника.

Приходите!

Всем, кто придет в костюмах, мы подарим подарки!

Зеленоград, Панфиловский проспект, д.6А

www.tk-panfilovsky.ru