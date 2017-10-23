28 октября с 15.00 до 18.00 ждем вас в гости на праздничное мероприятие в стиле Halloween!
Проведите веселые выходные всей семьей с превосходным ведущим в образе вампира Ван Хельсинга, с танцами со змеей, фокусами, танцевальными номерами, номер — шоу «Человек пружина».
В программе:
- Аниматор — ведущий в костюме Ван Хельсинга;
- Научное шоу;
- Веселые танцы с «Человеком-Пружиной»;
- Невероятные фокусы;
- Захватывающие номера со змеями;
- Репризы, конкурсы и викторины.
В течение мероприятия будет работать зона мастер-класса «Леденцы в форме тыкв». Примите участие в мастер-классе по изготовлению и раздаче оригинальных леденцов на палочке в виде тыкв с веселыми хэллоуинскими лицами, которые посетители самостоятельно смогут выложить из шоколадной крошки.
И конечно же для всех желающих будет работать зона horror-грима.
Каждый сможет стать участником, этого яркого праздника.
Приходите!
Всем, кто придет в костюмах, мы подарим подарки!
Зеленоград, Панфиловский проспект, д.6А
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Семейная клиника
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В октябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
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все для пэчворка
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- ОКТЯБРЬ
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