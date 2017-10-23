Охотники на ведьм в ТК «Панфиловский» 23.10.2017 ТК «Панфиловский» Реклама

28 октября с 15.00 до 18.00 ждем вас в гости на праздничное мероприятие в стиле Halloween!

Проведите веселые выходные всей семьей с превосходным ведущим в образе вампира Ван Хельсинга, с танцами со змеей, фокусами, танцевальными номерами, номер — шоу «Человек пружина».

В программе:

  • Аниматор — ведущий в костюме Ван Хельсинга;
  • Научное шоу;
  • Веселые танцы с «Человеком-Пружиной»;
  • Невероятные фокусы;
  • Захватывающие номера со змеями;
  • Репризы, конкурсы и викторины.

В течение мероприятия будет работать зона мастер-класса «Леденцы в форме тыкв». Примите участие в мастер-классе по изготовлению и раздаче оригинальных леденцов на палочке в виде тыкв с веселыми хэллоуинскими лицами, которые посетители самостоятельно смогут выложить из шоколадной крошки.

И конечно же для всех желающих будет работать зона horror-грима.

Каждый сможет стать участником, этого яркого праздника.

Приходите!

Всем, кто придет в костюмах, мы подарим подарки!

Зеленоград, Панфиловский проспект, д.6А

www.tk-panfilovsky.ru

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