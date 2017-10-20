2 комментария
Еще на трех переходах в Зеленограде поставили кнопки для пешеходов 20.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Это кнопки для вызова «зеленого» сигнала светофора — чтобы перейти дорогу. Если её не нажать, зелёный не загорится. Такие кнопки поставили на «зебрах» на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, улиц Заводская и Радио и около остановки «Дом мебели».

Фото: Юлия Пасечника/Zelenograd.ru

В августе такая кнопка появилась у остановки «Фабрика-прачечная» на Сосновой аллее. Смысл её установки — запрещающий сигнал для транспорта не включается, когда на переходе нет людей, а значит, водители экономят время. Здесь сделали и напольную навигацию «нажмите кнопку», чтобы люди гарантированно её увидели, а не стояли у перехода в растерянности.

Кнопки будут ставить и на других пешеходных переходах, сообщил Zelenograd.ru член окружной комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович. Он напомнил, что нажимать её несколько раз бессмысленно — от этого зелёный свет сразу же не включится, придется немного подождать. Вечером, ночью и утром выше вероятность нажать кнопку и сразу перейти, поскольку от предыдущего перехода улицы прошло уже немало времени.

Кнопки на светофорах для пешеходов появляются в рамках программы установки петлевых индуктивных детекторов на перекрестках. Они меняют фазы светофора в зависимости от интенсивности транспортного потока и сокращают время простоя машин на запрещающий сигнал. Индуктивные петли сейчас уложены на перестке Панфиловского проспекта с улицами Каменка, Филаретовской, на Алабушевской улице, у «Дома мебели» на Панфиловском, возле префектуры на Центральном проспекте, у пожарной части на Солнечной аллеи, возле ТЦ «Панфиловский», на Сосновой аллее у остановки «Фабрика-прачечная».

Раньше светофоры переключали фазы стандартно, в заданном режиме по направлениям. Индуктивные детекторы реагируют на подъезжающий транспорт и разрешающий сигнал включатся быстро — никто не стоит на перекрестке лишнее время. Но водителям, привыкшим к определенному переключению фаз, надо быть внимательными — придется постоянно следить за сигналами светофора.

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Обсуждение
Барри
20 октября 2017
Эдак мы ещё придём к тому, что и табло не нужны
Сергей Иванов
23 октября 2017
скорее придем к тому, что умный город полная лажа, а начать бы со светофора в 23-м микрорайоне. 6 утра и циклы по две минуты для пешеходов.
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