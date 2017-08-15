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На светофоре на Сосновой аллее поставили кнопку для пешеходов — чтобы включать зелёный свет по желанию 15.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Кнопка для пешеходов появилась возле перехода у остановки «Фабрика-прачечная». Это не первый эксперимент с кнопками для вызова пешеходной фазы в Зеленограде — раньше они какое-то время работали на нескольких светофорах, но их ломали вандалы. Такая же кнопка может появиться и на переходе напротив 23 микрорайона на Кутузовском шоссе.

Переход на Сосновой аллее выбран потому, что там небольшой поток пешеходов, рассказал Zelenograd.ru координатор ЦОДД по организации дорожного движения в Зеленограде Павел Данилов. Запрещающий сигнал для транспорта не включается, когда на переходе нет людей, а значит, это экономит время для автомобилистов.

Единственное место, где в ближайшее время может появиться еще одна такая же кнопка — на пешеходном переходе напротив 23 микрорайона. Другие переходы тоже обсуждаются, но пока конкретных решений не принято — и уж точно светофоров с ТВП будет немного.

Кнопки для пешеходов несколько лет назад были, в частности, на переходах возле остановок «Кинотеатр «Электрон» и «Озерная аллея». Вандалам почему-то «понравились» эти кнопки, за две недели их ломали четыре раза. А бесконечно менять их нет возможности, отметил Данилов.

«Главный плюс вызывной пешеходной фазы — автомобилям не требуется останавливаться на красный сигнал светофора и «пропускать воздух», — прокомментировал эксперт ЦОДД Илья Марков. — Минус, пожалуй, в более частом обслуживании светофорного объекта и в невозможности использования «зелёных волн» и адаптивного управления трафиком. Лично я бы поставил такие светофоры в промзонах. Также можно использовать вызывную пешеходную фазу в ночное время».

Лучше все-таки стремиться к расширенному адаптивному управлению, чтобы камеры и датчики сами определяли наличие автомобилей или пешеходов в том или ином направлении и регулировали распределение фаз, отметил Марков.

Присылайте в комментариях свои предложения — где еще в Зеленограде нужны такие кнопки.

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