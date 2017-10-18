В школе не учат любить и понимать театр, но этому можно научиться в самом театре. «Учительский клуб» — это интересные тренинги, обсуждения спектаклей, знакомство с актерами, режиссерами и другими работниками театра, экскурсии по «закулисью», обучение способам знакомства детей и подростков с театром. Это и скидки на театральные билеты. Запись в клуб открыта, заявки можно присылать на почту ishadrina@gmail.com.
Этот проект в зеленоградском театре запустили в прошлом году. Он интересен школьным учителям, педагогам дополнительного образования, воспитателям детских садов — всем, кто заинтересован в приобщении детей к прекрасному. И для самих учителей это способ отвлечься от напряженной работы.
Это не лекции, не теоретические знания, а практический опыт, который можно потом применить в школьном классе или группе детсада. Например, научиться по-новому организовать «культпоход» с детьми в театр. Не просто привести их, а потом одергивать и шикать, а поговорить перед спектаклем, обратить их внимание на декорации, костюмы или музыку. Как сделать это интересно, как «зацепить» внимание детей, подскажут в «Учительском клубе».
Участие в клубе добровольное и безвозмездное, а для участников клуба предусмотрены скидки на билеты в театр. Встречи будут проходить в новом зале «Ведогонь-театра» — вход справа от ресторана «Дюшес».
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