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«Учительский клуб» снова открылся в «Ведогонь-театре». Первая встреча участников — 27 октября в 19:00 18.10.2017 ZELENOGRAD.RU

В школе не учат любить и понимать театр, но этому можно научиться в самом театре. «Учительский клуб» — это интересные тренинги, обсуждения спектаклей, знакомство с актерами, режиссерами и другими работниками театра, экскурсии по «закулисью», обучение способам знакомства детей и подростков с театром. Это и скидки на театральные билеты. Запись в клуб открыта, заявки можно присылать на почту ishadrina@gmail.com.

фото: vedogon.ru

Этот проект в зеленоградском театре запустили в прошлом году. Он интересен школьным учителям, педагогам дополнительного образования, воспитателям детских садов — всем, кто заинтересован в приобщении детей к прекрасному. И для самих учителей это способ отвлечься от напряженной работы.

Это не лекции, не теоретические знания, а практический опыт, который можно потом применить в школьном классе или группе детсада. Например, научиться по-новому организовать «культпоход» с детьми в театр. Не просто привести их, а потом одергивать и шикать, а поговорить перед спектаклем, обратить их внимание на декорации, костюмы или музыку. Как сделать это интересно, как «зацепить» внимание детей, подскажут в «Учительском клубе».

Участие в клубе добровольное и безвозмездное, а для участников клуба предусмотрены скидки на билеты в театр. Встречи будут проходить в новом зале «Ведогонь-театра» — вход справа от ресторана «Дюшес».


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