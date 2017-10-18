Этот проект в зеленоградском театре запустили в прошлом году. Он интересен школьным учителям, педагогам дополнительного образования, воспитателям детских садов — всем, кто заинтересован в приобщении детей к прекрасному. И для самих учителей это способ отвлечься от напряженной работы.

Это не лекции, не теоретические знания, а практический опыт, который можно потом применить в школьном классе или группе детсада. Например, научиться по-новому организовать «культпоход» с детьми в театр. Не просто привести их, а потом одергивать и шикать, а поговорить перед спектаклем, обратить их внимание на декорации, костюмы или музыку. Как сделать это интересно, как «зацепить» внимание детей, подскажут в «Учительском клубе».

Участие в клубе добровольное и безвозмездное, а для участников клуба предусмотрены скидки на билеты в театр. Встречи будут проходить в новом зале «Ведогонь-театра» — вход справа от ресторана «Дюшес».



