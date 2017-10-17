22 октября - празднование Дня рождения ресторана «Фазенда» 17.10.2017 Pесторан «Фазенда» Реклама

Приглашаем Вас на праздничный банкет День рождения «Фазенды». Нам 1 год. Вместе со Шляпником и Алисой вас встретит стилизованная фото зона, в программе: Шоу мыльных пузырей, невероятные фокусы для детей и взрослых, контактное жонглирование с интерактивом, праздничный торт и музыкальная шоу программа «Алиса в стране хитов».

На протяжении всего праздника для Ваших детей будут работать аниматоры с интересной развлекательной и творческой программой.

На Дне Рождения ресторана «Фазенда» Вашему вниманию будет презентован новый сервис по доставке здоровой еды — Green Line.
Green Line — правильный подход к построению фигуры мечты.

Тел. 8(495) 123- 53- 87, 8(977) 775-38-11 (заказ столов)

Сбор гостей.
15:00-16:00
«Алиса в стране чудес» Шоу мыльных пузырей
16:00-16:30
Фокусы
17:00-17:30
Контактное жонглирование
18:00-18:30
Музыкальное шоу «Алиса в стране хитов»
19:30-21:10

http://fazenda-zel.ru/

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