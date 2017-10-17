На протяжении всего праздника для Ваших детей будут работать аниматоры с интересной развлекательной и творческой программой.

На Дне Рождения ресторана «Фазенда» Вашему вниманию будет презентован новый сервис по доставке здоровой еды — Green Line.

Green Line — правильный подход к построению фигуры мечты.

Тел. 8(495) 123- 53- 87, 8(977) 775-38-11 (заказ столов)

Сбор гостей.

15:00-16:00

«Алиса в стране чудес» Шоу мыльных пузырей

16:00-16:30

Фокусы

17:00-17:30

Контактное жонглирование

18:00-18:30

Музыкальное шоу «Алиса в стране хитов»

19:30-21:10



http://fazenda-zel.ru/