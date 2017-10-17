Приглашаем Вас на праздничный банкет День рождения «Фазенды». Нам 1 год. Вместе со Шляпником и Алисой вас встретит стилизованная фото зона, в программе: Шоу мыльных пузырей, невероятные фокусы для детей и взрослых, контактное жонглирование с интерактивом, праздничный торт и музыкальная шоу программа «Алиса в стране хитов».
На протяжении всего праздника для Ваших детей будут работать аниматоры с интересной развлекательной и творческой программой.
На Дне Рождения ресторана «Фазенда» Вашему вниманию будет презентован новый сервис по доставке здоровой еды — Green Line.
Green Line — правильный подход к построению фигуры мечты.
Тел. 8(495) 123- 53- 87, 8(977) 775-38-11 (заказ столов)
|Сбор гостей.
|15:00-16:00
|«Алиса в стране чудес» Шоу мыльных пузырей
|16:00-16:30
|Фокусы
|17:00-17:30
|Контактное жонглирование
|18:00-18:30
|Музыкальное шоу «Алиса в стране хитов»
|19:30-21:10
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Семейная клиника
-
В октябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- ОКТЯБРЬ
-
Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.