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Юные зеленоградские спортсмены завоевали все медали на Кубке мира по каратэ 20.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Девятилетний Ярослав Дробышев стал чемпионом по кумитэ и серебряным призером в соревнованиях по ката. Его ровесник Линар Тагиров завоевал бронзовую награду в ката. Теперь они возглавляют мировой рейтинг в своей возрастной группе по версии Всемирной федерации каратэномичи. Оба занимаются в зеленоградской команде «Тигры».

Кубок мира по каратэномичи (KWF) проходил в конце сентября на Мальте. В нём участвовали около 800 спортсменов из более чем 30-ти стран. В команде России было 36 спортсменов, трое из них — зеленоградцы. Самые младшие участники — 8-9 лет — соревновались в поединках и комплексах приемов (кумитэ и ката). Ярослав и Линар в прошлом году стали победителями и призерами Кубка Европы в Шотландии.

Ребята тренируются у Александра Чичварина — президента Федерации каратэномичи России, обладателя шестого дана каратэ, многократного призером чемпионатов и кубков мира, и Марии Рыбниковой — чемпионки мира по каратэ, обладательнице черного пояса. «Чтобы быть конкурентноспособными на международной арене, ребята тренируются с четырех лет, причём последние два года — рассказал Чичварин. — Тренировки проходят в спортшколе №111, ФОК „Радуга“ и в корпусе 1514».

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