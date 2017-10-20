Кубок мира по каратэномичи (KWF) проходил в конце сентября на Мальте. В нём участвовали около 800 спортсменов из более чем 30-ти стран. В команде России было 36 спортсменов, трое из них — зеленоградцы. Самые младшие участники — 8-9 лет — соревновались в поединках и комплексах приемов (кумитэ и ката). Ярослав и Линар в прошлом году стали победителями и призерами Кубка Европы в Шотландии.