Фестиваль «Золотая осень» открылся на площади Юности: немного сыра, дичь, фрукты, мёд и гироскутеры 15.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Гастрономический фестиваль «Золотая осень» продолжает цикл московских фестивалей, площадкой для которых в Зеленограде стала обновлённая площадь Юности. Фестиваль начался в пятницу, 22 сентября, и продлится до 8 октября. На ярмарочной площади побывала корреспондент Zelenograd.ru Ольга Походня — полюбовалась новым убранством, изучила продукты и цены и узнала, чем развлекают детей и взрослых.

Карусель снова работает, и снова бесплатно, до 8 октября — с 11:00 до 20:00. Фонтан тоже включили, оформили новые красивые клумбы. Но ремонтные работы всё еще не закончены, заливают бетон для парапетов.

На площадке роллердрома демонтированы фигуры для прыжков и сделано жёлтое покрытие, стилизованное под общее осеннее оформление. Что-то новое: теперь здесь можно покататься на гироскутерах. Их выдают напрокат бесплатно и без залога, для катания только по роллердрому. Правда, гироскутеров всего два — стоит очередь. Роликов в прокате нет. На вопрос, можно ли прийти со своими, неуверенно отвечают, что правилами не запрещено.

В ярмарочных домиках продаются деликатесы из дичи — сырьё из Белоруссии, из тайги, с Камчатки и Таймыра, по словам продавца, а производят в городе Чехове, в Калининграде и в Калужской области.

На ярмарке обещали представить отечественных производителей сыров, которые активно занялись импортозамещением. На площади Юности такой только один — Тарусский молокозавод и его шесть видов сыра. Как рассказал продавец, у завода появились новые марки, три года уже там выпускают моцареллу, качотту, монтазио. Рядом лежит масло, творог, творожная масса комбината школьного питания из Медыни.

Есть две фруктовые палатки, в них — 12 сортов крымского винограда, яблоки из Лебедяни и Липецка, слива и чернослив из Тамбова и Воронежа. Рядом продают мёд из Россоши Воронежской области, марки Peroni: мёд суфле, чайные наборы с мёдом, сахар с корицей, с лавандой, с клубникой и апельсинами, смородиновый сахар. Еще в одной палатке — пастила и фигурный мармелад. Торгуют на ярмарке в том числе и продавцы с Крюковского рынка.

В отдельном шале проходят кулинарные мастер-классы. До 8 октября здесь ежедневно будут готовить по необычным рецептам десерты и угощения: жареные апельсины, салат «Подсолнух» с кукурузой, оладьи и печенье, корзинку из арбуза и арбузную панакоту, брусничный мусс, яблочный пирог и кофейный напиток, суши, сырное фондю и «Сырный сюрприз», морковное желе и домашнюю лапшу, креветки в кляре и рыбу по экзотическому рецепту.

Видео: Ольга Походня / Zelenograd.ru

На сцене, которую оформили под новый фестиваль, запланирована своя программа: она началась со спектакля Московского драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна — «Необычайные приключения Красной Шапочки». Выступят для зеленоградцев также казачий ансамбль «Вольная Русь», театр Pololo (спектакль «Ярмарочная сказка»), фольклорные ансамбли, группы «Пятеро» и «Билингва», певица Нана Хатл, Евгений Попов и шоу-балет «Шарм».

Расписание мастер-классов и выступлений на сцене

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Метки:
площадь юности, фестиваль, сыр
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