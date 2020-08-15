Карусель снова работает, и снова бесплатно, до 8 октября — с 11:00 до 20:00. Фонтан тоже включили, оформили новые красивые клумбы. Но ремонтные работы всё еще не закончены, заливают бетон для парапетов.

На площадке роллердрома демонтированы фигуры для прыжков и сделано жёлтое покрытие, стилизованное под общее осеннее оформление. Что-то новое: теперь здесь можно покататься на гироскутерах. Их выдают напрокат бесплатно и без залога, для катания только по роллердрому. Правда, гироскутеров всего два — стоит очередь. Роликов в прокате нет. На вопрос, можно ли прийти со своими, неуверенно отвечают, что правилами не запрещено.

В ярмарочных домиках продаются деликатесы из дичи — сырьё из Белоруссии, из тайги, с Камчатки и Таймыра, по словам продавца, а производят в городе Чехове, в Калининграде и в Калужской области.