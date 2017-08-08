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Выдачу загранпаспорта сделали ежедневной, с утра до вечера 08.08.2017 ZELENOGRAD.RU

В МФЦ изменили режим выдачи загранпаспортов с пятилетним сроком действия. Теперь эту услугу оказывают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Раньше специалисты МФЦ только принимали документы на такие загранпаспорта, а выдавали их сотрудники МВД, которые работали по своему собственному расписанию, ещё и с перерывом на обед — это было не слишком удобно.

Срок оформления загранпаспорта через центры госуслуг — до одного месяца, но на практике могут сделать быстрее — даже за неделю. Госпошлина за паспорт для граждан старше 14 лет — 2000 рублей, до 14 лет — 1000 рублей.

Загранпаспорт нового образца — биометрический, на 10 лет — по-прежнему оформляют в миграционной службе МВД или через федеральный портал госуслуг.

Для москвичей и временно зарегистрированных в столице услугу оказывают в любом МФЦ — список в нашем справочнике.

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