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Что сделали власти для улучшения ситуации после отмены маршруток 07.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Власти знают о проблемах, которые стали очевидны после 29 июля — когда перестали работать маршрутки 431, 476, 460 и 707, а маршруты автобусов 400 «поостановочный» и 400К были изменены. В префектуре и зеленоградском филиале «Мосгортранса» рассказали, что сделано и планируется делать для решения этих проблем.

фото: Zelenograd.ru

На 400-е маршруты добавили 39 автобусов. Обещали 34 дополнительных автобуса, а добавили даже больше. Пять дополнительных автобусов пустили на маршрут до «Тушинской», 400Т — на Пятницком шоссе основные сложности. В итоге уход маршруток уже возмещен в полном объеме, пояснили Zelenograd.ru в «Мосгортрансе», — ведь в маршрутках было 18 посадочных мест, а в автобусах 44.

Осенью добавят ещё автобусы. В префектуре даже называют точную дату — к 1 сентября. Тогда на 400-х маршрутах будут работать 52 дополнительных автобуса. Ровно столько, сколько было маршруток. Но вместительность автобусов «Мосгортранса» по меньшей мере в 2,5 раза больше.

Маршруты 400-х менять не планируют. Хотя разумные предложения в «Мосгортрансе» рассмотрят. Но, например, заезжать в Рузино, как это делали коммерческие маршрутки, невозможно — там автобус не проезжает.

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Обсуждение
Александра Евдокимова
5 часов назад
А почему в Рузино не может заезжать автобус?! Что значит "он там не проезжает"?! До того, как 460м стал ходить в виде маршруток, под этим номером ездил полноценный автобус большой вместимости.Я не пойму, в чем проблема, один из всех перечисленных маршрутов пустить через Рузино? Неужели не понимаете, как много народа оставили без транспортного сообщения как с Зеленоградом, так и с Москвой? Все кивают на 366, ОН ХОДИТ ОЧЕНЬ РЕДКО!!!У него интервал достигает иногда более полутора часов! Услышьте нас, наконец!
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