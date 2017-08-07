На 400-е маршруты добавили 39 автобусов. Обещали 34 дополнительных автобуса, а добавили даже больше. Пять дополнительных автобусов пустили на маршрут до «Тушинской», 400Т — на Пятницком шоссе основные сложности. В итоге уход маршруток уже возмещен в полном объеме, пояснили Zelenograd.ru в «Мосгортрансе», — ведь в маршрутках было 18 посадочных мест, а в автобусах 44.

Осенью добавят ещё автобусы. В префектуре даже называют точную дату — к 1 сентября. Тогда на 400-х маршрутах будут работать 52 дополнительных автобуса. Ровно столько, сколько было маршруток. Но вместительность автобусов «Мосгортранса» по меньшей мере в 2,5 раза больше.

Маршруты 400-х менять не планируют. Хотя разумные предложения в «Мосгортрансе» рассмотрят. Но, например, заезжать в Рузино, как это делали коммерческие маршрутки, невозможно — там автобус не проезжает.