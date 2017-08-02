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7 причин, почему зеленоградцев бесит отмена маршруток 02.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Прошло несколько дней после отмены коммерческих маршруток. Наша почта и социальные сети полны возмущенных рассказов о проблемах, с которыми столкнулись пассажиры. Выделили из них самые важные и типичные претензии к новой схеме движения.

Дольше ехать

Автобус 400 «поостановочный» ходит теперь не от «Океана», а от Крюковской площади по Панфиловскому проспекту, Центральному проспекту, делая почти все остановки по пути, а дальше прежним путем на Московский проспект и Ленинградское шоссе. По оценкам некоторых пассажиров, только по Зеленограду — от Крюково до Московского проспекта, — автобус едет около 40 минут.

Автобусы переполнены

Это связано и с увеличением времени в пути, и с количеством автобусов на рейсе. Власти обещали, что вместо 52 маршруток добавят более 30 больших автобуса. Действительно ли добавили, неизвестно, но похоже автобусов не хватает.

«Очередь у метро „Митино“ была огромная, автобус ждали минут 15, — рассказывает пассажирка автобуса 400К. — В итоге еле впихнулись в автобус. Пассажиры стояли даже перед турникетами. И это было только 18:00. Те, кто хотел зайти на других остановках по пути следования, просто не влезли».

Та же история с 400-м. На Московский проспект он приходит такой набитый, что даже не останавливается, просто притормаживает — все равно влезть в него нельзя.

Аналогичные отзывы о 400Т. Пассажирка делится впечатлениями: «Заходишь и понимаешь, что сесть к незнакомому человеку на колени уже не кажется такой глупой идеей. Сегодня я почувствовала себя шпротом».

Лишняя пересадка

Раньше жители «нового города» (14, 15, 16, 20 микрорайоны) ездили на «Речной вокзал» на маршрутке 476 м. Перед выездом на Ленинградку она собирала пассажиров с улиц Логвиненко, Каменка, Панфиловского проспекта. Теперь жители района Крюково, которым надо попасть в район «Речного вокзала», должны ехать из своего микрорайона в Крюково, а там садиться в 400 «поостановочный».

"Из-за отмены маршруток у меня на дорогу в один конец стало уходить на 50 минут больше времени", — жалуется зеленоградец в префектуру. А там на подобные просьбы отвечают, что организация такого маршрута не планируется.

Больше платить

Пересадки — это не только потерянное время, но и двойная оплата проезда. Это касается и тех зеленоградцев, которым надо добираться до остановок в области. Например, Юрлово, Рузино, Большаково и другие. Раньше до них ездили маршрутки. Теперь придется ехать на областных автобусах, а значит, придется покупать и московский, и областной проездные, чтобы добраться от Крюково до своего микрорайона.

Недоступные остановки

Когда стало известно об отмене маршруток, власти отвечали, что причина в дублировании маршрутов и заверяли, что 400-е полностью их компенсируют. Но реальность говорит о другом — до некоторых остановок теперь не добраться. В первую очередь проблема коснулась зеленоградцев, работающих в области.

«Нужно в Удачное каждый день на работу, мне что, идти вдоль трассы и через мост?». «Чтобы добраться на стройрынок в Брёхово пришлось вызывать такси — 400-й не останавливается, а 707-го больше нет». «Работаю в деревне Юрлово. Ожидание увеличилось в разы. Вчера ждал автобус 40 минут. Не дождался». Проблема и с остановками, которых нет в маршруте 400-го: «Дом журналистов», «Ржавки-2», «Удачное».

Дисбаланс автобусов на маршрутах

Пока 400, 400т и 400к ходят переполненные, нет особых претензий к 400-му «экспрессу», который работает с меньшими интервалами, чем все остальные 400-е. И хотя ехать на «экспрессе» в два раза быстрей, на этот маршрут подают в основном удобные ГолАЗы туристического класса с климат-контролем (если работает), а на «поостановочный» с нынешним удлиненным маршрутом — неновые ЛиАЗы, где задняя часть (сиденья, расположенные возле моторного отсека) нагревается так, что не спасают никакие кондиционеры.

Некоторые пассажиры отмечают, что автобусы по городу ходят с увеличенными интервалами (говорят и 10 и 12). Другие говорят, что выросла нагрузка на внутригородские маршруты. Во-первых, из-за необходимости пересадок, во-вторых, потому что маршрутки использовали и для поездок по городу.

Плохое оповещение об изменениях

Никаких объявлений, табличек, указателей, касающихся изменений на ключевых остановках не было. «Мосгортранс» объявил об изменениях лишь накануне. Несмотря на официальное молчание, информация просочилась в интернет. После этого частично разъяснила префектура.

«Вся очередь коллективным разумом пыталась понять, куда именно перенесли остановку». «Обсуждение маршрута следования доходило до личных оскорблений», рассказывают пассажиры.

Кстати, в сервисах «Яндекса» по-прежнему устаревшая информация, показываются отмененные маршрутки.

Как вы думаете, что будет дальше?
Так все и останется, люди привыкнут
Добавят еще автобусов и все наладится
Вернут маршрутки, но с новым перевозчиком
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Обсуждение
Сергей Красильников
12 минут назад
Вчера в очереди на 400э простоял час. За это время было только 3 автобуса.
Елена Смолькова
8 минут назад
Все очень правильно написано. Но еще есть одна причина почему БЕСИТ, вызывает недоумение и ощущение, что властям на нас наплевать: никто не спросил людей, которые каждый день пользовались этими маршрутками и их было очень много. Соответственно вопрос: а для кого вообще весь этот транспорт? Кому должно быть удобно? Если нас не спрашивают??????
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