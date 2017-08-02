Автобусы переполнены

Это связано и с увеличением времени в пути, и с количеством автобусов на рейсе. Власти обещали, что вместо 52 маршруток добавят более 30 больших автобуса. Действительно ли добавили, неизвестно, но похоже автобусов не хватает.

«Очередь у метро „Митино“ была огромная, автобус ждали минут 15, — рассказывает пассажирка автобуса 400К. — В итоге еле впихнулись в автобус. Пассажиры стояли даже перед турникетами. И это было только 18:00. Те, кто хотел зайти на других остановках по пути следования, просто не влезли».

Та же история с 400-м. На Московский проспект он приходит такой набитый, что даже не останавливается, просто притормаживает — все равно влезть в него нельзя.

Аналогичные отзывы о 400Т. Пассажирка делится впечатлениями: «Заходишь и понимаешь, что сесть к незнакомому человеку на колени уже не кажется такой глупой идеей. Сегодня я почувствовала себя шпротом».