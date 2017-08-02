Прошло несколько дней после отмены коммерческих маршруток. Наша почта и социальные сети полны возмущенных рассказов о проблемах, с которыми столкнулись пассажиры. Выделили из них самые важные и типичные претензии к новой схеме движения.
Автобус 400 «поостановочный» ходит теперь не от «Океана», а от Крюковской площади по Панфиловскому проспекту, Центральному проспекту, делая почти все остановки по пути, а дальше прежним путем на Московский проспект и Ленинградское шоссе. По оценкам некоторых пассажиров, только по Зеленограду — от Крюково до Московского проспекта, — автобус едет около 40 минут.
Это связано и с увеличением времени в пути, и с количеством автобусов на рейсе. Власти обещали, что вместо 52 маршруток добавят более 30 больших автобуса. Действительно ли добавили, неизвестно, но похоже автобусов не хватает.
«Очередь у метро „Митино“ была огромная, автобус ждали минут 15, — рассказывает пассажирка автобуса 400К. — В итоге еле впихнулись в автобус. Пассажиры стояли даже перед турникетами. И это было только 18:00. Те, кто хотел зайти на других остановках по пути следования, просто не влезли».
Та же история с 400-м. На Московский проспект он приходит такой набитый, что даже не останавливается, просто притормаживает — все равно влезть в него нельзя.
Аналогичные отзывы о 400Т. Пассажирка делится впечатлениями: «Заходишь и понимаешь, что сесть к незнакомому человеку на колени уже не кажется такой глупой идеей. Сегодня я почувствовала себя шпротом».
Раньше жители «нового города» (14, 15, 16, 20 микрорайоны) ездили на «Речной вокзал» на маршрутке 476 м. Перед выездом на Ленинградку она собирала пассажиров с улиц Логвиненко, Каменка, Панфиловского проспекта. Теперь жители района Крюково, которым надо попасть в район «Речного вокзала», должны ехать из своего микрорайона в Крюково, а там садиться в 400 «поостановочный».
"Из-за отмены маршруток у меня на дорогу в один конец стало уходить на 50 минут больше времени", — жалуется зеленоградец в префектуру. А там на подобные просьбы отвечают, что организация такого маршрута не планируется.
Пересадки — это не только потерянное время, но и двойная оплата проезда. Это касается и тех зеленоградцев, которым надо добираться до остановок в области. Например, Юрлово, Рузино, Большаково и другие. Раньше до них ездили маршрутки. Теперь придется ехать на областных автобусах, а значит, придется покупать и московский, и областной проездные, чтобы добраться от Крюково до своего микрорайона.
Когда стало известно об отмене маршруток, власти отвечали, что причина в дублировании маршрутов и заверяли, что 400-е полностью их компенсируют. Но реальность говорит о другом — до некоторых остановок теперь не добраться. В первую очередь проблема коснулась зеленоградцев, работающих в области.
«Нужно в Удачное каждый день на работу, мне что, идти вдоль трассы и через мост?». «Чтобы добраться на стройрынок в Брёхово пришлось вызывать такси — 400-й не останавливается, а 707-го больше нет». «Работаю в деревне Юрлово. Ожидание увеличилось в разы. Вчера ждал автобус 40 минут. Не дождался». Проблема и с остановками, которых нет в маршруте 400-го: «Дом журналистов», «Ржавки-2», «Удачное».
Пока 400, 400т и 400к ходят переполненные, нет особых претензий к 400-му «экспрессу», который работает с меньшими интервалами, чем все остальные 400-е. И хотя ехать на «экспрессе» в два раза быстрей, на этот маршрут подают в основном удобные ГолАЗы туристического класса с климат-контролем (если работает), а на «поостановочный» с нынешним удлиненным маршрутом — неновые ЛиАЗы, где задняя часть (сиденья, расположенные возле моторного отсека) нагревается так, что не спасают никакие кондиционеры.
Некоторые пассажиры отмечают, что автобусы по городу ходят с увеличенными интервалами (говорят и 10 и 12). Другие говорят, что выросла нагрузка на внутригородские маршруты. Во-первых, из-за необходимости пересадок, во-вторых, потому что маршрутки использовали и для поездок по городу.
Никаких объявлений, табличек, указателей, касающихся изменений на ключевых остановках не было. «Мосгортранс» объявил об изменениях лишь накануне. Несмотря на официальное молчание, информация просочилась в интернет. После этого частично разъяснила префектура.
«Вся очередь коллективным разумом пыталась понять, куда именно перенесли остановку». «Обсуждение маршрута следования доходило до личных оскорблений», рассказывают пассажиры.
Кстати, в сервисах «Яндекса» по-прежнему устаревшая информация, показываются отмененные маршрутки.
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