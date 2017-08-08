Праздничные плакаты. Москву украсят плакаты, посвященные знаменитым москвичам: ученым, авиаторам, архитекторам, деятелям культуры, военнослужащим, спортсменам и космонавтам. На плакатах портреты Александра Островского, Александра Скрябина, Марии Ермоловой, Николая Пирогова, Бориса Пастернака, Майи Плисецкой. Для оформления выбрано семь тем: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва открывает» и «Наши победы», сообщает портал мэрии. Например, на плакатах со слоганом «Москва покоряет» будет портрет авиаконструктора Александра Яковлева.

Отмечать День города начнут с 1 сентября. Фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет с 1 по 10 сентября на сорока московских площадках. Главной станет Тверская улица. Здесь пройдут лекции, интерактивные представления, концерты, спортивные и научные шоу, встречи с выдающимися москвичами, покажут сцены из спектаклей московских театров.