1 комментарий
Обеды в офис от НормаФуд
Как украсят Зеленоград ко Дню Города 08.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Качели, цветочные арки, авангардные орнаменты — рассказываем, что удалось узнать об оформлении Зеленограда к 9 сентября.

Качели на площади Юности. Конструкцию с качелями, лавкой и символикой праздника поставят на площади Юности. В префектуре называют их «романтичными». Возможно потому, что качели предполагаются, как «объект для памятной съемки вместе с друзьями и близкими».

фото: zelao.mos.ru

Арки, украшенные живыми цветами, поставят на площади Юности и на лестнице, ведущие от остановки «Парк Победы» к префектуре. Арки оснащены системой автополива, так что цветы не завянут. Возможно, арки и качели будут ещё где-то, но в скудной информации городской администрации видны только эти места.

фото: zelao.mos.ru

Оформление в стиле русского авангарда. В основе праздничного дизайна — серия оригинальных орнаментальных принтов, разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-24 годах для Первой московской ситценабивной фабрики. «Нам представилось важным построить концепцию на базе каких-то таких вещей, которые действительно могли бы свидетельствовать о вкладе Москвы в мировой дизайн — пояснил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он отметил, подчеркнул, что именно русский авангард во всем мире считается абсолютно оригинальным стилем, который внес огромную новацию в мировое искусство.

фото: zelao.mos.ru

Число 870. На Центральной площади поставят светящееся трехметровое панно в числом 870 (столько лет исполняется Москве) — оно будет светиться в момент запуска фейерверка. А на трех площадках в Москве — Раушской набережной, Поклонной горе и в Братеевском каскадном парке — это число будет в самом рисунке салюта.

фото: zelao.mos.ru

Праздничные плакаты. Москву украсят плакаты, посвященные знаменитым москвичам: ученым, авиаторам, архитекторам, деятелям культуры, военнослужащим, спортсменам и космонавтам. На плакатах портреты Александра Островского, Александра Скрябина, Марии Ермоловой, Николая Пирогова, Бориса Пастернака, Майи Плисецкой. Для оформления выбрано семь тем: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва открывает» и «Наши победы», сообщает портал мэрии. Например, на плакатах со слоганом «Москва покоряет» будет портрет авиаконструктора Александра Яковлева.

Отмечать День города начнут с 1 сентября. Фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет с 1 по 10 сентября на сорока московских площадках. Главной станет Тверская улица. Здесь пройдут лекции, интерактивные представления, концерты, спортивные и научные шоу, встречи с выдающимися москвичами, покажут сцены из спектаклей московских театров.

Читайте также
День города в Зеленограде. Что? Где? Когда?
Нравится ли вам оформление ко Дню города?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 17 человек
 Реклама
Детский сад "Домовенок" работает все лето. Принимаем детей от 1,5 лет. Объявления
Косметологический центр «Хризантема» приглашает на работу парикмахера . Объявления
Супер-акция «Здоровая улыбка» в Центре Функциональной стоматологии. Скидка 25% Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Обсуждение
Лев Никифоров
20 минут назад
Рад, что оформление делали на уровне мэрии, а не префектуры.
Получилось вполне сносно
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Только в июле
Медцентр открыт.

25% скидки на
комплексную чистку зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Только в июле
Медцентр открыт.

25% скидки на
комплексную чистку зубов .
Реклама
Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама