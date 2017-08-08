Качели, цветочные арки, авангардные орнаменты — рассказываем, что удалось узнать об оформлении Зеленограда к 9 сентября.
Качели на площади Юности. Конструкцию с качелями, лавкой и символикой праздника поставят на площади Юности. В префектуре называют их «романтичными». Возможно потому, что качели предполагаются, как «объект для памятной съемки вместе с друзьями и близкими».
Арки, украшенные живыми цветами, поставят на площади Юности и на лестнице, ведущие от остановки «Парк Победы» к префектуре. Арки оснащены системой автополива, так что цветы не завянут. Возможно, арки и качели будут ещё где-то, но в скудной информации городской администрации видны только эти места.
Оформление в стиле русского авангарда. В основе праздничного дизайна — серия оригинальных орнаментальных принтов, разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-24 годах для Первой московской ситценабивной фабрики. «Нам представилось важным построить концепцию на базе каких-то таких вещей, которые действительно могли бы свидетельствовать о вкладе Москвы в мировой дизайн — пояснил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он отметил, подчеркнул, что именно русский авангард во всем мире считается абсолютно оригинальным стилем, который внес огромную новацию в мировое искусство.
Число 870. На Центральной площади поставят светящееся трехметровое панно в числом 870 (столько лет исполняется Москве) — оно будет светиться в момент запуска фейерверка. А на трех площадках в Москве — Раушской набережной, Поклонной горе и в Братеевском каскадном парке — это число будет в самом рисунке салюта.
Праздничные плакаты. Москву украсят плакаты, посвященные знаменитым москвичам: ученым, авиаторам, архитекторам, деятелям культуры, военнослужащим, спортсменам и космонавтам. На плакатах портреты Александра Островского, Александра Скрябина, Марии Ермоловой, Николая Пирогова, Бориса Пастернака, Майи Плисецкой. Для оформления выбрано семь тем: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва открывает» и «Наши победы», сообщает портал мэрии. Например, на плакатах со слоганом «Москва покоряет» будет портрет авиаконструктора Александра Яковлева.
Отмечать День города начнут с 1 сентября. Фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет с 1 по 10 сентября на сорока московских площадках. Главной станет Тверская улица. Здесь пройдут лекции, интерактивные представления, концерты, спортивные и научные шоу, встречи с выдающимися москвичами, покажут сцены из спектаклей московских театров.
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