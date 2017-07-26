Стали известны первые подробности празднования Дня города. В этом году его отметят в субботу 9 сентября.

Шествие по Центральному проспекту. В праздничном шествии, кроме администрации, общественных организаций и работников предприятий, будут участвовать байкеры, духовые оркестры и мажоретки-барабанщицы.

Развлечения на Центральной площади. На площади между ДК и префектурой будет больше, чем обычно, маскарадных костюмов и ростовых фигур, рассказал префект Анатолий Смирнов. Полевая кухня обеспечит 300 бесплатных порций гречки с тушенкой.

Тематические площадки в парке Победы. Выступления детских коллективов, творческие и танцевальные мастер-классы, рукопашный бой, музыкальные номера, обучение ремеслам, миниатюрная казачья станица с полевой кухней (тоже гречка?), русские забавы, экологическая площадка.

Площадь Юности. Её сейчас ремонтируют ударными темпами и надеются закончить к празднику. Здесь обещают батуты и аттракционы, детские электромобили, сувениры и другую торговлю, рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы Олег Шибаев.

Салют. Его, как обычно, запустят в 22:00 в парке Победы.

В следующем году Зеленоград отмечает 60-летие. Префект говорит, что нынешний День города станет «репетицией к масштабному юбилею».