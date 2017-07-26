Стали известны первые подробности празднования Дня города. В этом году его отметят в субботу 9 сентября.
Шествие по Центральному проспекту. В праздничном шествии, кроме администрации, общественных организаций и работников предприятий, будут участвовать байкеры, духовые оркестры и мажоретки-барабанщицы.
Развлечения на Центральной площади. На площади между ДК и префектурой будет больше, чем обычно, маскарадных костюмов и ростовых фигур, рассказал префект Анатолий Смирнов. Полевая кухня обеспечит 300 бесплатных порций гречки с тушенкой.
Тематические площадки в парке Победы. Выступления детских коллективов, творческие и танцевальные мастер-классы, рукопашный бой, музыкальные номера, обучение ремеслам, миниатюрная казачья станица с полевой кухней (тоже гречка?), русские забавы, экологическая площадка.
Площадь Юности. Её сейчас ремонтируют ударными темпами и надеются закончить к празднику. Здесь обещают батуты и аттракционы, детские электромобили, сувениры и другую торговлю, рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы Олег Шибаев.
Салют. Его, как обычно, запустят в 22:00 в парке Победы.
В следующем году Зеленоград отмечает 60-летие. Префект говорит, что нынешний День города станет «репетицией к масштабному юбилею».
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Праздник? Что празднуем? За последние месяцы несколько событий, которые происходят при прямом попустительстве руководства города, при нежелании отстаивать интересы своих же горожан, что слабо себе представляю настроение многих людей праздновать что то, радоваться культурной этой программе..
Грядущая отмена кучи удобных маршруток , а они реально нужны, люди стонут, им нужно на работу ездить каждый день, и приезжать домой не в ночи, к семье, им не нужно шествие ростовых кукол и гречка с салютом.
Эпопея со сносом фонтана на площади Юности, как бы кто к нему не относился.. Нарушение предписания, власть в курсе – но молчит.
Недострои у МИЭТа и на поляне перед префектурой – глаза не намозолили никому? Эстетическое ежедневное оскорбление.
Из несколько может более мелкого: мост пешеходный люди годами просят, ну или хоть как то решить проблему летящей воды из-под колес авто на мосту через горпруд – не ,пофиг все , а осень скоро...
Про бюджет – молчу…. Деньги на ветер, честно.
И про программу празднования … Год от года все больше и больше напоминает мне наш прекрасный легендарный фильм , даже название писать не буду, и так все знают .
…Завтра нам предстоит взять рекордную высоту. По дисциплине, по организованности, по талантам…..
Зимой эти костюмы на елке, летом в лагере, видеть их больше не могу!
Давайте лучше маниловщиной заниматься. Решим, кого в царицу полей….
-Пока все костюмы не обработаем, никакого маскарада не будет.
-А костюмчики не полиняют?
-Вам что, красота нужна? Или здоровье детей?
- Не, не полиняют. На них уже формалин лили, пемзой их терли, в хлорку окунали... А в лагере химзавода говорят паяльной лампой калили.
-Да их лет шесть по разным лагерям таскают…...