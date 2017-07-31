Сетевой магазин «Дочки-сыночки» будет на 3 этаже — на месте закрывшихся ресторанов «Ёлки-палки» и «Маленькая Япония». В нём продаются товары для новорожденных, детей дошкольного и младшего школьного возраста, беременных и кормящих женщин.
«Дочки-сыночки» — это сеть супермаркетов в разных российских городах. В ассортименте — более 55 тысяч товаров от 500 поставщиков из России, Белоруссии, Украины, Польши, Китая, Турции, Испании, Франции, Италии и других стран. Это детская одежда, обувь, игрушки, питание, мебель, посуда, коляски и автокресла, средства гигиены, а также косметика и аксессуары для женщин и товары для животных. Работает доставка, есть услуга сборки мебели. Каждую неделю с четверга по воскресенье в магазинах скидка на ряд товаров — до 60%.
Точная дата открытия пока неизвестна.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
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Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
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все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮЛЕ
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Товар месяца у
скидки до 10%.