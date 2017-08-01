Ограниченные возможности здоровья — это нарушения опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, речи. Это не обязательно инвалиды, но любые люди, чьи возможности передвигаться ограничены в силу проблем со здоровьем. А в требованиях к доступности зданий и сооружений люди с ограниченными возможностями приравниваются к «маломобильным группам населения». То есть, испытывающие трудности при самостоятельном передвижении. Это и пожилые люди, и беременные женщины, и люди с детскими колясками.



На эти работы префектура выделяет 2 миллиона рублей, контракт с подрядчиком заключат ближе к сентябрю. На выполнение работ дается месяц.