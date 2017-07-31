В семейную медицинскую клинику «ДЕТСТВО Плюс» требуется медицинская сестра с опытом работы процедурной медсестрой.
Требования:
- Диплом и сертификат по специальности «Сестринское дело» или «Акушерство» или «Фельдшер»;
- Выполнение процедур по назначению врача,
в т. ч.внутривенных, внутримышечных, подкожных инъекций;
- Подготовка пациентов к исследованиям, процедурам; ассистирование при проведении лечебно-диагностических манипуляций;
- Забор биологических материалов;
стерилизация медицинских инструментов;
- Опыт работы процедурной медицинской сестрой;
- Возраст от 25 до 50 лет.
График работы 2/2 с 08.00. до 21.00; З/п от 35 000 руб. Предоставляется соц. пакет. Оформление по ТК.
Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru
Тел. 8 (499)502--50-05, 8(495)220-73-26
med-det.ru
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