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В семейную медицинскую клинику «ДЕТСТВО Плюс» требуется процедурная медицинская сестра 31.07.2017 Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» Реклама

В семейную медицинскую клинику «ДЕТСТВО Плюс» требуется медицинская сестра с опытом работы процедурной медсестрой.

Требования:

  • Диплом и сертификат по специальности «Сестринское дело» или «Акушерство» или «Фельдшер»;
  • Выполнение процедур по назначению врача, в т. ч. внутривенных, внутримышечных, подкожных инъекций;
  • Подготовка пациентов к исследованиям, процедурам; ассистирование при проведении лечебно-диагностических манипуляций;
  • Забор биологических материалов;
    стерилизация медицинских инструментов;
  • Опыт работы процедурной медицинской сестрой;
  • Возраст от 25 до 50 лет.

График работы 2/2 с 08.00. до 21.00; З/п от 35 000 руб. Предоставляется соц. пакет. Оформление по ТК.

Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru
Тел. 8 (499)502--50-05, 8(495)220-73-26
med-det.ru

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