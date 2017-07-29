Концерт «От барокко до современности» проходит библиотеке в 6 микрорайоне. В исполнении вокального дуэта Duo Voce звучат произведения Баха, Генделя, Глиера, Перголизи, Рахманинова и других. Наш корреспондент Рамиля Сайдгараева сходила на концерт и рассказал, что увидела и услышала.
Программу для концерта предложил библиотеке сам дуэт Duo Voce — Анастасия Чермошенцева (сопрано) и Юлия Башкирова (сопрано). Певицы готовили программу музыки барокко несколько месяцев и решили показать её зеленоградским зрителям. Возникла идея совместить разнохарактерную музыку двух эпох в рамках одной творческой встречи, показать, как изменился стиль музыки, характер и манера исполнения, музыкальное сопровождение. Девушки пригласили друзей-музыкантов, с которыми ранее выступали в музыкальных проектах: Степана Сидорова (скрипка) и концертмейстера Николая Хоменко. Так родилась программа «От Барокко до современности — диалог эпох» .
Вокальный дуэт DuoVoce — молодой коллектив выпускниц музыкально-хорового центра «Лель», который с 2013 года ведет активную творческую деятельность. Несмотря на абсолютно не связаные с музыкой профессии (Анастасия работает ведущим инженером в гражданской авиации, а Юлия — специалистом в сфере образования за рубежом), девушки увлеченно занимаются музыкальным творчеством, продолжают петь в хорах Зеленограда и Москвы, участвуют в музыкальных фестивалях, конкурсах и становятся их призёрами. В репертуаре дуэта — композиции от классики и музыки эпохи барокко, романсов, дуэтов и арий из опер до народных песен, песен военных лет, популярных мелодий из кинофильмов и произведений современных композиторов.
«Ребята очень выросли музыкально и творчески, — говорить руководитель хора „Лель“ Юрий Суколенов, который пришел посмотреть на учеников. — Безумно рад за них. Слушать одно удовольствие».
На концерт пришли около сорока человек. «Хорошо организовали, камерно и музыкально, — говорит 20-летняя Надежда Макарова, одна из немногих молодых зрителей. — Только уж очень жарко в библиотеке».
«Нам хотелось бы привлечь больше молодежи, — поделилась Юлия Башкирова. — Зеленоград музыкальный и читающий город с высоким уровнем культурных традиций, развитым детско-юношеским творчеством и самодеятельностью. К тому же, новое руководство зеленоградских библиотек заинтересовано в том, чтобы возродить интерес к библиотекам и показать, что библиотека сейчас — не только читальное пространство с идеальной тишиной, но и объект социально-культурного значения, платформа для интересных мероприятий, возможность для общения и социализации. Именно поэтому в библиотеке задуман не один наш концерт».
В антракте зрители пили чай с пирогами, которые испекли родители певиц. Во второй части концерта исполняли русские романсы, песни из кинофильмов, Дунаевский, Рахманинов, военные песни.
На август библиотека № 249 запланировала еще три концерта — трио «Отражение», дуэта Duo Voce с музыкантами и концерт, посвященный творчеству Сергея Рахманинова (ориентировочные даты концертов — 5, 12 и 19 августа). Вход бесплатный.
Зеленоградские библиотеки довольно часто проводят разные мероприятия для читателей, за месяц их бывает более ста: это литературные праздники, виртуальные и краеведческие экскурсии. Нередко проходят и встречи с писателями, художниками, музыкантами, интересными людьми, лекции, картинные и фотовыставки. Сотрудники библиотек готовы рассмотреть и новые предложения от жителей Зеленограда, для этого нужно отправить заявку, прислать программу и описать актуальность темы мероприятия.
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