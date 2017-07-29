Программу для концерта предложил библиотеке сам дуэт Duo Voce — Анастасия Чермошенцева (сопрано) и Юлия Башкирова (сопрано). Певицы готовили программу музыки барокко несколько месяцев и решили показать её зеленоградским зрителям. Возникла идея совместить разнохарактерную музыку двух эпох в рамках одной творческой встречи, показать, как изменился стиль музыки, характер и манера исполнения, музыкальное сопровождение. Девушки пригласили друзей-музыкантов, с которыми ранее выступали в музыкальных проектах: Степана Сидорова (скрипка) и концертмейстера Николая Хоменко. Так родилась программа «От Барокко до современности — диалог эпох» .



Вокальный дуэт DuoVoce — молодой коллектив выпускниц музыкально-хорового центра «Лель», который с 2013 года ведет активную творческую деятельность. Несмотря на абсолютно не связаные с музыкой профессии (Анастасия работает ведущим инженером в гражданской авиации, а Юлия — специалистом в сфере образования за рубежом), девушки увлеченно занимаются музыкальным творчеством, продолжают петь в хорах Зеленограда и Москвы, участвуют в музыкальных фестивалях, конкурсах и становятся их призёрами. В репертуаре дуэта — композиции от классики и музыки эпохи барокко, романсов, дуэтов и арий из опер до народных песен, песен военных лет, популярных мелодий из кинофильмов и произведений современных композиторов.

«Ребята очень выросли музыкально и творчески, — говорить руководитель хора „Лель“ Юрий Суколенов, который пришел посмотреть на учеников. — Безумно рад за них. Слушать одно удовольствие».