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Отдел регистрации недвижимости на улице Юности закрывается и переезжает в МФЦ 28.07.2017 ZELENOGRAD.RU

С 1 августа полномочия по приему и выдаче документов на государственную регистрацию недвижимости передали центрам госуслуг (они же «Мои документы» или МФЦ). Обращаться можно в любой отдел МФЦ, без привязки к адресу проживания.

О закрытии с 1 августа приемной в доме 5 на улице Юности (01 корпус общежития МИЭТ) сообщает Росреестр. Услуги Росреестра уже появились в списке МФЦ. Центры госуслуг работают с 8:00 до 20:00 ежедневно.

В отдел чаще всего обращаются при купле-продаже и других сделках с недвижимостью и земельными участками — это регистрация прав на недвижимость и кадастровый учет.

Адрес ближайшего МФЦ смотрите в нашем справочнике

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