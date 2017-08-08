На собачьей площадке меняют асфальт, появится новое оборудование — стойка, барьер, лестница, бум, трамплин. Здесь поставят шесть скамеек и шесть урн. За ремонт площадки голосовали на сайте «Активный гражданин», но адреса благоустройства (у корпусов 1001, 1006, 1012) предлагала управа. Местные жители пожаловались в префектуру, что огорожена значительно большая территория, чем занимает площадка, поэтому перекрыт проход к пешеходному переходу у корпуса 1001.



Кроме того, жалуются на песок, которым засыпали площадку. «Уже один раз испортили такую же площадку в 9 микрорайоне, — пишет Елена Д. — У собак начинался от этого песка конъюнктивит и вся шерсть соответственно тоже в песке». По её мнению, такое покрытие не соответствует нормам содержания площадок для выгула и дрессировки собак.

Вместе с ремонтом соседней детской площадки эти работы оценили в 5 миллионов рублей. Выигравшая аукцион организация снизила их стоимость до 3,8 млн рублей.