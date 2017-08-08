Собачники обеспокоены — большая и удобная для дрессировки и выгула площадка рядом с остановкой «Октябрьская» огорожена и перекопана. Здесь меняют покрытие и оборудование, ставят скамейки. Работы должны завершить до 20 августа.
На собачьей площадке меняют асфальт, появится новое оборудование — стойка, барьер, лестница, бум, трамплин. Здесь поставят шесть скамеек и шесть урн. За ремонт площадки голосовали на сайте «Активный гражданин», но адреса благоустройства (у корпусов 1001, 1006, 1012) предлагала управа. Местные жители пожаловались в префектуру, что огорожена значительно большая территория, чем занимает площадка, поэтому перекрыт проход к пешеходному переходу у корпуса 1001.
Кроме того, жалуются на песок, которым засыпали площадку. «Уже один раз испортили такую же площадку в 9 микрорайоне, — пишет Елена Д. — У собак начинался от этого песка конъюнктивит и вся шерсть соответственно тоже в песке». По её мнению, такое покрытие не соответствует нормам содержания площадок для выгула и дрессировки собак.
Вместе с ремонтом соседней детской площадки эти работы оценили в 5 миллионов рублей. Выигравшая аукцион организация снизила их стоимость до 3,8 млн рублей.
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