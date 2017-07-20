18 июня группа компаний «Никор» отпраздновала свой юбилей — четверть века прошло с момента создания компании в 1992 году.
Почетными грамотами Ассоциация Частных Медицинских Клиник Москвы и ЦФО были награждены главный врач медицинского центра «Никор-Мед» в корпусе 330 Агаркова Елена Валентиновна, врач косметолог Прокофьева Марина Вячеславовна и врач офтальмолог Тимочкина Светлана Игоревна.
Почетными грамотами от префекта за многолетний добросовестный труд в сфере городского здравохранения, большой личный вклад в оказание медицинской помощи и услуг населению в связи с 25-летием компании и празднованием Дня медицинского работника были награждены: исполнительный директор Чупова Любовь Михайловна и стилист Павлюкова Елена Евгеньевна.
Стилистам салона красоты «Никор» в корпусе 1204: Евграфовой Анне, Сидоровой Галине и ассистенту врача стоматолога Героевой Елене Юрьевне были объявлены благодарности от префекта.
Ассоциация Частных Стоматологических Клиник наградила генерального директора Коробкову Надежду Александровну орденом «За заслуги перед стоматологией» II степени.
Медалями ассоциации были награждены врачи стоматологи и медицинский персонал стоматологических клиник:
Тумасов Вадим Станиславович, Героева Елена Юрьевна, Смирнова Татьяна Петровна, Куракова Елена Васильевна, Молоканова Ольга Михайловна, Магфурзянов Ильшат Ильгизарович, Севостьянов Владимир Игоревич, Тихолаз Юрий Юрьевич, Костюхина Юлиана Александровна, Гарегинян Грач Сираканович, Киндинова Ольга Львовна, Белова Светлана Васильевна, Гололобова Ольга Викторовна, Тихолаз Екатерина Викторовна, Ельшина Светлана Николаевна, Канарейкина Наталья Анатольевна, Саркисова Марина Эдуардовна, Новикова Жанна Андреевна, Шипенко Владимир Анатольевич, Солдатов-Федотов Никита Вячеславович, Агафонова Анастасия Владимировна, Рахманов Анатолий Борисович.
С днем рождения, «Никор»! Поздравляем наших друзей, клиентов, коллег, партнеров с этим замечательным событием! Здоровья, процветания и новых свершений всем нам! Спасибо, что вы с нами!
http://nikormed.ru/
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