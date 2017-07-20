Почетными грамотами от префекта за многолетний добросовестный труд в сфере городского здравохранения, большой личный вклад в оказание медицинской помощи и услуг населению в связи с 25-летием компании и празднованием Дня медицинского работника были награждены: исполнительный директор Чупова Любовь Михайловна и стилист Павлюкова Елена Евгеньевна.

Стилистам салона красоты «Никор» в корпусе 1204: Евграфовой Анне, Сидоровой Галине и ассистенту врача стоматолога Героевой Елене Юрьевне были объявлены благодарности от префекта.