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В центрах госуслуг появились терминалы для приема показаний электро- и водосчетчиков 19.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Терминалы «Мосэнергосбыта» поставили во всех центрах «Мои документы» (они же МФЦ) — можно передать через них показания счетчиков электроэнергии и воды. Эта услуга будет востребована, считают в МФЦ.

Передача показаний счетчиков через терминал исключает некорректный учет данных из-за неразборчивого почерка на квитанциях, которые жители приносят в ящички в МФЦ. Да и квитанции могут теряться, объясняют новшество в пресс-службе центров госуслуг. Введение данных на терминале займет несколько минут. Чтобы избежать долгов и переплат, показания счетчиков электричества надо передавать с 15 по 26 число месяца, воды — с 15 по 30-е.

Показания индивидуальных приборов учета также можно передавать через портал mos.ru. Показания электросчетчиков также принимают по телефону 8-800-55-000-55 (теперь там отвечает не оператор, а робот — «Мосэнергосбыт» с 15 июля ввел автоматизированную систему приема показаний), в личном кабинете на сайте предприятия и терминалах в клиентских офисах «Мосэнергосбыта».



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