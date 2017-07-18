В июле скидки до 70% в салоне домашнего текстиля — Я САМА (SCHAFER) в ТЦ «Столица» 14 микрорайон.
Текстиль пр-ва Германия, Россия, Индия, Франция, Италия:
- Более 300 видов скатертей;
- дорожки на стол, салфетки;
- текстиль для кухни;
- подушки и одеяла;
- готовые шторы, покрывала, декоративные подушки;
- махровые полотенца;
- интерьерные аксессуары, подарки;
- натяжные чехлы для мебели;
- постельное белье.
(Действуют дисконтные карты магазинов «Я Сама»)
Только в июле скидки до 70%!
Сделайте себе подарок!
Ждём Вас в сети магазинов «Я САМА»:
Зеленоград
- Привокзальная площадь, дом 1 строение 4, строение 4 (салатовый павильон), 8 (499) 738-61-31
пн-пт
- ТЦ «Детский мир», Корпус 401, 8 (499) 762-36-31
пн-пт
Митино (ПРЯЖА)
- Пятницкое ш., 36/1, 8 (495) 754-67-93
10:00 до 20:00
Салон домашнего текстиля — Я САМА:
- г. Зеленоград, ТЦ «Столица», корпус 1446, 1 этаж, 8 (985) 200-00-25
10:00 — 22:00
Наш интернет-магазин www.fhobby.ru
Во всей сети магазинов «Я САМА» действует специальная система скидок.
Мы ждем Вас!
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Только в июле
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комплексную чистку зубов .
- Магазин "Я сама"
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все для пэчворка
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