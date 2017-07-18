Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Скидки на домашний текстиль до 70% в салоне «Я Сама — Shafer» 18.07.2017 Магазин «Я Сама» Реклама

В июле скидки до 70% в салоне домашнего текстиля — Я САМА (SCHAFER) в ТЦ «Столица» 14 микрорайон.

Текстиль пр-ва Германия, Россия, Индия, Франция, Италия:

  • Более 300 видов скатертей;
  • дорожки на стол, салфетки;
  • текстиль для кухни;
  • подушки и одеяла;
  • готовые шторы, покрывала, декоративные подушки;
  • махровые полотенца;
  • интерьерные аксессуары, подарки;
  • натяжные чехлы для мебели;
  • постельное белье.

(Действуют дисконтные карты магазинов «Я Сама»)

Только в июле скидки до 70%!

Сделайте себе подарок!

Ждём Вас в сети магазинов «Я САМА»:

Зеленоград

пн-пт 10:00—20:00,сб 10:00—19:00, вс 11:00-18:00

пн-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 11:00-18:00

Митино (ПРЯЖА)

  • Пятницкое ш., 36/1, 8 (495) 754-67-93

10:00 до 20:00

Салон домашнего текстиля — Я САМА:

  • г. Зеленоград, ТЦ «Столица», корпус 1446, 1 этаж, 8 (985) 200-00-25

10:00 — 22:00

Наш интернет-магазин www.fhobby.ru

Во всей сети магазинов «Я САМА» действует специальная система скидок.

Мы ждем Вас!

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