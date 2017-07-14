19 июля 2017 г. образовательный центр «IT класс» проведет бесплатный урок для подростков, детей и их родителей. «IT сlass kids» — это образовательная ячейка центра для детей от 7 до 17 лет.
На встрече 19 июля Вы узнаете о направлениях, стоимости, датах и сроках обучения. Также можете принять участие в бесплатном мастер-классе по направлению «Программирование”.
Жизнь современного общества уже невозможна без информационных технологий, которые прочно вошли во все сферы человеческой деятельности. Компьютерная грамотность или уверенное обращение с персональным компьютером (уверенный пользователь) — это уже жизненно необходимые навыки современного человека. Азы компьютерной грамотности такая же необходимость для современного человека как умение читать и писать.
Наш учебный центр позволит идти в ногу со временем независимо от возраста, потому как образовательные программы центра охватывают широкую аудиторию слушателей — от дошкольников до людей пенсионного возраста. В IT «класс» входят три направления подготовки: «IT сlass kids» (от 7 до 17 лет), «IT сlass young» (от 18 до 40 лет), «IT сlass +" (старше 50 лет).
Учебный центр ведет образовательную деятельность, но основании лицензии № 036525 от 14 сентября 2015 года (серия 77Л01 № 0007333).
В центре «IT сlass kids» осуществляется подготовка детей по следующим направлениям:
- Разработка сайтов
- Основы компьютерной графики
- OS Windows для начинающих
- Разработка мобильных приложений
- Web-дизайн
- Робототехника
- 3D-печать
Ряд преимуществ нашего центра перед другими:
- Наши преподаватели — это действующие специалисты в области IT.
- Занятия записываются на видео и доступны в интернете.
- Весь курс построен на основе практического освоения и интерактивного взаимодействия.
- По окончанию курса выпускники получат сертификаты.
Ждем Вас 19 июля в 18.00 по адресу: г. Зеленоград, пр-д Савелкинский, д. 4, БЦ «Зеленый Град».
Записаться на урок можно в группе ВКонтакте: https://vk.com/it_class_net
или по тел. +7 (977) 437-72-57
Почта: info@it-class.net
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