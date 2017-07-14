На встрече 19 июля Вы узнаете о направлениях, стоимости, датах и сроках обучения. Также можете принять участие в бесплатном мастер-классе по направлению «Программирование”.

Жизнь современного общества уже невозможна без информационных технологий, которые прочно вошли во все сферы человеческой деятельности. Компьютерная грамотность или уверенное обращение с персональным компьютером (уверенный пользователь) — это уже жизненно необходимые навыки современного человека. Азы компьютерной грамотности такая же необходимость для современного человека как умение читать и писать.

Наш учебный центр позволит идти в ногу со временем независимо от возраста, потому как образовательные программы центра охватывают широкую аудиторию слушателей — от дошкольников до людей пенсионного возраста. В IT «класс» входят три направления подготовки: «IT сlass kids» (от 7 до 17 лет), «IT сlass young» (от 18 до 40 лет), «IT сlass +" (старше 50 лет).

Учебный центр ведет образовательную деятельность, но основании лицензии № 036525 от 14 сентября 2015 года (серия 77Л01 № 0007333).