Седьмой сезон одного из самых успешных сериалов «Игра престолов» стартует в пятницу. Российскую премьеру первой серии покажут 18 июля в 20:00 в кинотеатре «Каро» в торговом центре «Иридиум». Стоимость билета 500 рублей, забронировать его можно уже сейчас.
Новый сезон состоит из семи серий вместо десяти, как было ранее. Сокращение количества серий, по словам продюсера связано с тем, что сериал подходит к завершающему восьмому сезону и всего до конца по сюжету остаётся тринадцать эпизодов. Несмотря на это, седьмой сезон отличается более масштабными и дорогостоящими съёмками. Действие охватывает незавершенные книги автора оригинальной саги Джорджа Мартина.
Съёмка зимних эпизодов преимущественно проходила в Северной Ирландии, а также в Исландии, Испании и Хорватии. По сюжету борьба за трон разворачивается между Серсеей Ланнистер, уничтожившей всех врагов и ставшей королевой Железного трона. Однако против неё восстают неподконтрольные территории и Оленна Тирелл со своей армией. Воскресший Джон Сноу провозглашен королём Севера и выставляет свою армию против белых ходоков. Бран Старк обретает дар видеть прошлое и будущее Вестероса. Дейнерис Таргариен громит работорговцев, завоёвывает земли и союзников, и с армией и драконами также претендует на трон Семи Королевств.
Выход восьмого, завершающего сезона с шестью эпизодами, ожидается через год.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- Только в июле
-
25% скидки на
комплексную чистку зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮЛЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.