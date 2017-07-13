Новый сезон состоит из семи серий вместо десяти, как было ранее. Сокращение количества серий, по словам продюсера связано с тем, что сериал подходит к завершающему восьмому сезону и всего до конца по сюжету остаётся тринадцать эпизодов. Несмотря на это, седьмой сезон отличается более масштабными и дорогостоящими съёмками. Действие охватывает незавершенные книги автора оригинальной саги Джорджа Мартина.

Съёмка зимних эпизодов преимущественно проходила в Северной Ирландии, а также в Исландии, Испании и Хорватии. По сюжету борьба за трон разворачивается между Серсеей Ланнистер, уничтожившей всех врагов и ставшей королевой Железного трона. Однако против неё восстают неподконтрольные территории и Оленна Тирелл со своей армией. Воскресший Джон Сноу провозглашен королём Севера и выставляет свою армию против белых ходоков. Бран Старк обретает дар видеть прошлое и будущее Вестероса. Дейнерис Таргариен громит работорговцев, завоёвывает земли и союзников, и с армией и драконами также претендует на трон Семи Королевств.

Выход восьмого, завершающего сезона с шестью эпизодами, ожидается через год.