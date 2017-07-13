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Первую серию нового сезона «Игры престолов» покажут в кинотеатре «Каро Иридиум» 13.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Седьмой сезон одного из самых успешных сериалов «Игра престолов» стартует в пятницу. Российскую премьеру первой серии покажут 18 июля в 20:00 в кинотеатре «Каро» в торговом центре «Иридиум». Стоимость билета 500 рублей, забронировать его можно уже сейчас.

Видео: KARO Cinema / Youtube

Новый сезон состоит из семи серий вместо десяти, как было ранее. Сокращение количества серий, по словам продюсера связано с тем, что сериал подходит к завершающему восьмому сезону и всего до конца по сюжету остаётся тринадцать эпизодов. Несмотря на это, седьмой сезон отличается более масштабными и дорогостоящими съёмками. Действие охватывает незавершенные книги автора оригинальной саги Джорджа Мартина.

Съёмка зимних эпизодов преимущественно проходила в Северной Ирландии, а также в Исландии, Испании и Хорватии. По сюжету борьба за трон разворачивается между Серсеей Ланнистер, уничтожившей всех врагов и ставшей королевой Железного трона. Однако против неё восстают неподконтрольные территории и Оленна Тирелл со своей армией. Воскресший Джон Сноу провозглашен королём Севера и выставляет свою армию против белых ходоков. Бран Старк обретает дар видеть прошлое и будущее Вестероса. Дейнерис Таргариен громит работорговцев, завоёвывает земли и союзников, и с армией и драконами также претендует на трон Семи Королевств.

Выход восьмого, завершающего сезона с шестью эпизодами, ожидается через год.

Кто достоин Железного трона?
Ланнистеры
Таргариены
Старки (и Джон Сноу)
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