Спецназовец Дмитрий Разумовский погиб 13 лет назад при освобождении заложников из захваченной террористами школы в Беслане. Его именем назовут дорогу в 23 микрорайоне. Разумовский жил в Крюково, здесь живет его вдова с двумя детьми.
В прошлом году обращение по поводу присвоения имени Разумовского зеленоградской улице поступило в префектуру от Фонда ветеранов и инвалидов вооруженных действий «Рокада». Просьбу одобрили депутаты района Крюково. Теперь это решение одобрено городской комиссией по наименованию улиц, сообщает префектура. Именем Дмитрия Разумовского назовут номерные проезды между Георгиевским проспектом и Кутузовским шоссе.
Дмитрий Разумовский — участник первой и второй чеченских войн, один из десяти спецназовцев отряда «Вымпел», погибших 3 сентября 2004 года. 1 сентября террористы захватили школу №1 в Беслане, взяв в заложники 1128 человек — в основном, детей. Во время штурма школы Разумовский под шквальным огнём указывал подчинённым на огневые точки противника, обнаружил огневую точку террористов, отвлек их внимание на себя и погиб от пули снайпера. Своими действиями обеспечил уничтожение находившихся в помещении бандитов следовавшими за ним бойцами своей группы. В результате теракта погибли более 330 человек.
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