Дмитрий Разумовский — участник первой и второй чеченских войн, один из десяти спецназовцев отряда «Вымпел», погибших 3 сентября 2004 года. 1 сентября террористы захватили школу №1 в Беслане, взяв в заложники 1128 человек — в основном, детей. Во время штурма школы Разумовский под шквальным огнём указывал подчинённым на огневые точки противника, обнаружил огневую точку террористов, отвлек их внимание на себя и погиб от пули снайпера. Своими действиями обеспечил уничтожение находившихся в помещении бандитов следовавшими за ним бойцами своей группы. В результате теракта погибли более 330 человек.