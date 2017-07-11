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Только этим летом Салон красоты «Никор» дарит всем блондинкам при окрашивании волос экспресс-уход Olaplex в подарок 11.07.2017 Салон красоты «Никор» Реклама

Уход Olaplex для восстановления и красоты Ваших волос! Формула Olaplex содержит всего один активный ингредиент. Он заново соединяет и усиливает дисульфидные связи, которые отвечают за природную прочность, эластичность и силу волос. Без силиконов, масел, сульфатов и альдегидов. Olaplex — это здоровые и красивые волосы!

И спешим порадовать всех наших клиентов — у нас в продаже появился домашний уход Olaplex № 3! Теперь и в домашних условиях можно поддерживать красоту ваших волос с Olaplex.

Сеть салонов красоты «Никор» — это гарантия качества услуг в индустрии красоты и здоровья! К вашим услугам лучшие мастера города! Каждый наш мастер является высококвалифицированным специалистом в своей области, творческой личностью со своим индивидуальным узнаваемым стилем.

В нашем салоне Вы можете получить полный комплекс услуг, готовясь к долгожданному торжеству, прийти к нам за сменой образа или просто отдохнуть и расслабиться!
Все консультации наших мастеров бесплатные! Ждём вас…

Каждый месяц в нашем салоне проходят акции и скидки на продукцию и услуги.
Следите за новостями в наших соцсетях.

Будьте красивы и здоровы! С любовью, команда сети салонов красоты Никор!

Салон красоты «Никор», корпус 1204

+7 (499)731-59-68, +7 (499)731-16-85

nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon

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Мы отличаемся!

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