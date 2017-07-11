Уход Olaplex для восстановления и красоты Ваших волос! Формула Olaplex содержит всего один активный ингредиент. Он заново соединяет и усиливает дисульфидные связи, которые отвечают за природную прочность, эластичность и силу волос. Без силиконов, масел, сульфатов и альдегидов. Olaplex — это здоровые и красивые волосы!
И спешим порадовать всех наших клиентов — у нас в продаже появился домашний уход Olaplex № 3! Теперь и в домашних условиях можно поддерживать красоту ваших волос с Olaplex.
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Будьте красивы и здоровы! С любовью, команда сети салонов красоты Никор!
Салон красоты «Никор», корпус 1204
+7 (499)731-59-68, +7 (499)731-16-85
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