И спешим порадовать всех наших клиентов — у нас в продаже появился домашний уход Olaplex № 3! Теперь и в домашних условиях можно поддерживать красоту ваших волос с Olaplex.

Сеть салонов красоты «Никор» — это гарантия качества услуг в индустрии красоты и здоровья! К вашим услугам лучшие мастера города! Каждый наш мастер является высококвалифицированным специалистом в своей области, творческой личностью со своим индивидуальным узнаваемым стилем.



В нашем салоне Вы можете получить полный комплекс услуг, готовясь к долгожданному торжеству, прийти к нам за сменой образа или просто отдохнуть и расслабиться!

Все консультации наших мастеров бесплатные! Ждём вас…



Каждый месяц в нашем салоне проходят акции и скидки на продукцию и услуги.

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Будьте красивы и здоровы! С любовью, команда сети салонов красоты Никор!

Салон красоты «Никор», корпус 1204

+7 (499)731-59-68, +7 (499)731-16-85

nikor-salon.ru

www.instagram.com/nikor_salon

www.facebook.com/nikorsalon