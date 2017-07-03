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Пересадку с «Динамо» на второе кольцо метро обещают открыть в сентябре 03.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Это переход на станцию «Петровский парк» с Замоскворецкой линии. Открытие Третьего пересадочного контура или второго кольца снизит нагрузку на радиальные линии и удобно свяжет район Ленинградского шоссе с Москва-Сити. По новой кольцевой ветке можно быстро доехать с «зеленой» до «фиолетовой» линии.

«Первый участок метро третьего пересадочного контура находится в готовности 90%. Он идет от станций метро „Деловой центр“ до станции „Петровского парка“, планируем пустить поезда уже к 1 сентября 2017 года», цитирует ТАСС заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Правда, другие информационные агентства пишут о конце сентября. Строительство первого участка новой линии завершается. Это пять станций — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская» (пересадка на «фиолетовую» линию), «ЦСКА» и «Петровский парк».

Станция «Петровский парк» построена у стадиона Динамо. Метро «Динамо», и в целом северной части «зеленой» ветки метро тяжело справляться с растущим количеством пассажиров, — сообщается на портале московского Стройкомплекса. Линия обслуживает не только Москву, но и жителей северо-западных районов Подмосковья, которые пересаживаются на метро, приезжая в столицу на работу. В том числе, Зеленограда.

По планам развития московского метро, Третий пересадочный контур будет включать в себя 31 станцию, семь из которых будут пересекаться с пригородными железнодорожными направлениями, 17 — с линиями метро, и ещё две — с Московским центральным кольцом.

До конца года обещают открыть и станцию «Ховрино», которая станет конечной на «зеленой» ветке метро. она станет конечной для автобуса №400 «экспресс», который сейчас ходит от Зеленограда до станции метро «Речной вокзал» через трассу М-11. Между «Ховрино» и «Речным вокзалом» строится станция «Беломорская» — её октроют не раньше 2018 года.

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