«Станция «Ховрино» почти готова, — сказал заместитель мэра Марат Хуснуллин. — Я думаю, мы можем ее открыть в течение ближайших нескольких месяцев. Однако нас могут задержать технологически сложные работы на станции «Беломорская», расположенной между «Ховрино» и «Речным вокзалом». Слова заммэра цитирует агентство «Интерфакс».
Сроки открытия станции «Ховрино» переносили несколько раз. Последний раз, в августе, его перенесли на конец 2017 года. Тогда Хуснуллин говорил, что «Ховрино» можно было открыть и раньше, но поскольку было решено строить «Беломорскую», технологически не получается запустить без этой станции «Ховрино». Видимо, теперь проблему решили.
Также Хуснуллин сообщил о начале проектирование новой платформы Октябрьской железной дороги «Ховрино-2». Станцию планируют сделать на перегоне Левобережная — Химки, она будет относительно близко к станции метро «Ховрино». Метро и платформу обещают соединить через транспортно-пересадочный узел.
Станция «Ховрино» находится возле пересечения улиц Дыбенко и Зеленоградская. Это станция неглубокого заложения. всего 14 метров, поэтому эскалаторов не будет, только лестницы. Один выход из метро ведет на улицу Дыбенко, другой — к автобусной станции, сообщает портал столичного Стройкомплекса. Интерьер новой станции метро условно разделяется на две половины — светлую и темную. Светлая гранитная плитка — направление в центр, темная — в тупик.
После открытия станции «Ховрино» возле неё будет останавливаться автобус №400 «экспресс», следующий из Зеленограда по трассе М11.
«Беломорскую» строят у пересечения Беломорской и Смольной улицы. Здесь после открытия станции может делать остановку «обычный» 400-й автобус, который идет по Ленинградскому шоссе.
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