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Метро «Ховрино» почти готово. Новую конечную станцию на «зеленой» ветке могут открыть весной 03.02.2017 ZELENOGRAD.RU

«Станция «Ховрино» почти готова, — сказал заместитель мэра Марат Хуснуллин. — Я думаю, мы можем ее открыть в течение ближайших нескольких месяцев. Однако нас могут задержать технологически сложные работы на станции «Беломорская», расположенной между «Ховрино» и «Речным вокзалом». Слова заммэра цитирует агентство «Интерфакс».

9 ноября 2016 г.: платформа станции Ховрино
Фото: К. Венцлавович (Kventz)/rosmetrostroy.ru

Сроки открытия станции «Ховрино» переносили несколько раз. Последний раз, в августе, его перенесли на конец 2017 года. Тогда Хуснуллин говорил, что «Ховрино» можно было открыть и раньше, но поскольку было решено строить «Беломорскую», технологически не получается запустить без этой станции «Ховрино». Видимо, теперь проблему решили.

Также Хуснуллин сообщил о начале проектирование новой платформы Октябрьской железной дороги «Ховрино-2». Станцию планируют сделать на перегоне Левобережная — Химки, она будет относительно близко к станции метро «Ховрино». Метро и платформу обещают соединить через транспортно-пересадочный узел.

Станция «Ховрино» находится возле пересечения улиц Дыбенко и Зеленоградская. Это станция неглубокого заложения. всего 14 метров, поэтому эскалаторов не будет, только лестницы. Один выход из метро ведет на улицу Дыбенко, другой — к автобусной станции, сообщает портал столичного Стройкомплекса. Интерьер новой станции метро условно разделяется на две половины — светлую и темную. Светлая гранитная плитка — направление в центр, темная — в тупик.

После открытия станции «Ховрино» возле неё будет останавливаться автобус №400 «экспресс», следующий из Зеленограда по трассе М11.

«Беломорскую» строят у пересечения Беломорской и Смольной улицы. Здесь после открытия станции может делать остановку «обычный» 400-й автобус, который идет по Ленинградскому шоссе.

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Обсуждение
Анна Леонтьева
Вчера, 14:51
поскорее бы ее открыли!
Roman Turaev
Вчера, 14:51
Уж не знаю, как Зеленоградцами, передвигающимися на электричке, будет востребована эта станция метро, находящаяся в 1,5 км от платформы Ховрино. только для тех кто на автобусе это интересно.
леонид ханбеков
Вчера, 18:26
скорее бы селегерскую открыли и верхние лихоборы
Никита Лосев
Вчера, 21:08
только для тех кто на автобусе это интересно
Поверьте - таких не ооочень не мало
Никита Лосев
Вчера, 21:11
А мне не горячо, ни холодно от открытия этой станции, только время в пути на метро Увеличится на минут 5. Хотя с другой стороны я эти 5 минут еду по Фестивальной до речного
Сергей Непомнящий
Вчера, 22:34
5 минут едем по Фестивальной - это, наверное, во сне. А бывает, после поворота с эстакады и за час не доедешь до метро. И ждут это метро не только 150000 жителей Москвы, но, я думаю, и столько же зеленоградцев, потому что по Пятнице или по Ленинградке ехать себе дороже.
Андрей Л*****
10 часов назад
Уж не знаю, как Зеленоградцами, передвигающимися на электричке, будет востребована эта станция метро, находящаяся в 1,5 км от платформы Ховрино. только для тех кто на автобусе это интересно.
15 минут пешком пройти, прям марафон. Инвалиды у нас все поголовно, кто-то с опорно-двигательным аппаратом мучается, но большинство - головой.
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