В соответствии с новой редакцией Федерального закона 54-ФЗ (Федеральный закон
С 1 июля 2018 года применение онлайн-ККТ станет также обязательным для плательщиков ЕНВД и предпринимателей на патенте. Особенность новых касс в том, что вся информация о платежах будет передаваться через оператора фискальных данных напрямую в налоговую инспекцию. Кроме этого, в каждом чеке теперь необходимо будет обеспечить определенный законом состав информации — включая наименование товара (услуги), цену, НДС.
До 1 июля 2017 года большинство розничных предприятий должны:
- полностью обновить/модернизировать парк ККТ;
- поставить на учет новые ККТ;
- выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и выполнить подключение новых касс;
- обеспечить наличие надежного интернет-подключения;
- провести обучение продавцов и менеджеров и пр.
- автоматизировать бизнес-процессы там, где этого еще не было сделано;
- обеспечить соответствие своих торговых систем новым требованиям.
Фирма «1С» сотрудничает с производителями ККТ и операторами фискальных данных. В программах «1С:Предприятие 8» реализуются функции для эффективной и удобной работы с онлайн-кассами.
Центр компетенции «1С» по 54-ФЗ в Зеленограде ООО «БЦ ПРОФИТ» предоставляет полный спектр услуг по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники в соответствии с требованиями 54-ФЗ, включая консультации, подключение к операторам фискальных данных (сервис «1С-ОФД»), помощь в выборе контрольно-кассовой техники и программного обеспечения для автоматизации розничной торговли, их продажу, внедрение и поддержку, в том числе предприятиям и предпринимателям, которые ранее не применяли кассовые аппараты или не использовали каких-либо программ для автоматизации торговли.
Предпринимателей, заключивших договоры на покупку онлайн-касс, но не успевших к 1 июля установить новую технику, не будут штрафовать.
1С:КАССА
- Готовое кассовое решение под 54-ФЗ для малой и микро-розницы
- Онлайн-касса с ФН + облачная система товароучета от 28 200 рублей
- Работает без розетки, в наличии на складе 1С, подключается к любому ОФД
Легко для продавца, удобно для предпринимателя
«1С:Касса» — это готовое недорогое кассовое решение под 54-ФЗ для малой и микро-розницы и сферы услуг. Оптимально подходит для тех, кому не нужны навороты и лишний функционал; для тех, кто не готов переплачивать, но хочет соблюсти закон и перейти на онлайн-кассы быстро, безболезненно и с пользой для себя.
Комплекс «1С:Касса» включает автономный и понятный в использовании кассовый аппарат «Штрих-MPAY-Ф» с фискальным накопителем + облачное приложение «1С:Касса» для простого товарного учета.
«1С:Касса» работает без розетки, не «ворует» полезное пространство и заряжается от бортовой системы автомобиля
Работает и отправляет чеки в ОФД даже при отключении света и Интернета
«Штрих-MPAY-Ф» — это автономный кассовый аппарат со встроенной литий-полимерной аккумуляторной батареей, ресурса которой для работы без подключения к сети хватает
на 24 часа и более в зависимости от интенсивности использования (до 500 чеков). Для обеспечения
Интернет-соединения вместо точки Wi-Fi можно использовать sim-карту с мобильным Интернетом.
Подходит для мест с ограниченным рабочим пространством и разъездной торговли
Благодаря небольшому весу (0,5 кг) и малым габаритам, кассовый аппарат не «ворует» полезное пространство в торговой точке, легко помещается в карман или бардачок автомобиля, и при этом располагает самым важным и полезным функционалом для торговли.
Быстрая подзарядка кассового аппарата в любых условиях
Кассовый аппарат можно зарядить даже от бортовой системы автомобиля, достаточно приобрести необходимый кабель. «Штрих-MPAY-Ф» заряжается от 12 вольт.
Кнопки и корпус, в отличие от сенсорных экранов, не боятся пыли, влаги и жира
Крупные, прорезиненные, удобные кнопки и крепкий корпус кассового аппарата не боятся влаги, жира и пыли (в разумных пределах). В отличие от сенсорных экранов, которые «любят» чистые руки и бережное отношение, с этим аппаратом можно безбоязненно работать при продаже мяса, растительного масла, овощей и пр., и не тратить массу времени на постоянное вытирание/очищение рук. Кроме того, с кассовым аппаратом удобно работать даже в перчатках на улице при пониженной температуре (открытые лотки, павильоны, разъездная торговля).
Выполнение ежедневных задач стало легким и удобным
Больше не нужно вести учет в тетрадке или держать цифры в голове.
Следите за выручкой, своевременно пополняйте остатки товаров, делайте переоценку и выполняйте другие задачи, где бы вы ни были.
А ежедневную рутину, которая съедает много времени, приложение «1C:Касса» возьмет на себя.
Простые и полезные отчеты для принятия верных решений
Вместо догадок и приблизительных подсчетов «на глаз» «1С:Касса» даст вам точные цифры.
Вы увидите сами, какие товары продаются лучше всего, а какие давно залежались.
На сколько выросла или упала выручка. Какой оборот и какую прибыль дает магазин.
Самые важные показатели торговли теперь как на ладони.
Отчет по выручке
Теперь вы сможете не просто посмотреть текущую выручку, но и сравнить показатели с аналогичным периодом прошлого года.
Отчет по прибыли
Отчет по маржинальной прибыли покажет стоимость реализованного товара в закупочных ценах и величину реализованной торговой наценки за выбранный период. Это дает возможность оценить необходимые инвестиции в товар и объем средств, которые можно направить на расходы или изъять из бизнеса без ущерба для него.
Отчет по прибыли, построенный кассовым методом, позволяет контролировать денежные потоки — поступление выручки и расходы из кассы.
Динамика покупок
Отчеты «Количество покупок», «Средняя покупка» и «Средняя покупка по количеству товаров» покажут динамику популярности вашей торговой точки и покупательной способности посетителей.
Рейтинг товаров
Отчеты «Рейтинг лучших товаров» и «Рейтинг худших товаров», в которых товары ранжированы по выручке, прибыли и количеству покупок, помогают оптимизировать ассортимент в магазине.
Рейтинг точек
Если у вас несколько магазинов, вы можете увидеть их результативность по выручке, прибыли и количеству покупок в разрезе торговых точек, что очень удобно для сравнения показателей.
Отчет по продажам
Отчеты о продажах предоставляют информацию о товарных излишках и товарах с остатком, недостаточным для обеспечения спроса
Начните работать с «1С:Кассой»
Посмотрите, насколько легче, быстрее и с пользой для вас будут решаться ежедневные задачи вашего бизнеса.
Хотите перейтие на онлайн-кассы вовремя и без штрафов?
Для какого малого бизнеса «1С:Касса» подойдет лучше всего?
«Штрих-MPAY-Ф» — карманная касса для вместительных задач
Легкий и компактный кассовый аппарат «Штрих-MPAY-Ф» помещается в карман куртки, но при этом обладает отличными техническими характеристиками и всем необходимым функционалом для работы кассира.
Кассовый аппарат внесен в Госреестр ФНС России
Комплектация
- контрольно-кассовая машина;
- блок питания;
- кабель передачи данных;
- внешняя антенна GPRS;
- фискальный накопитель
(опционально);
- паспорт устройства.
Аппаратная часть
- более 500 чеков без подзарядки;
- цветной дисплей 320х240;
- буквенно-цифровая клавиатура;
- термопечать, 75 мм/сек;
- занимает мало места;
- весит не более 0,5 кг;
- габариты: 210х80х71 мм;
- позволяет использовать WiFi
Ethernet, RS 232, USB, GPRS.
Программная часть
- различные виды регистрации
товара;
- применение скидок;
- работа со сканером штрих-кодов;
- работа с весами;
- поддержка 54-ФЗ;
- работа с весовыми штрихкодами;
- операции с закрытыми и открытыми чеками.
Скачать полное описание возможностей ПО кассового аппарата Штрих-MPAY-Ф
Сколько стоит комплекс «1С:Касса» и где купить?
Автономный кассовый аппарат «Штрих-MPAY-Ф» с фискальным накопителем - 28000 рублей.
Подключение одного кассового аппарата к приложению «1С:Касса»:
- 1 месяц — 200 рублей
- 3 месяца — 600 рублей
- 6 месяцев — 1200 рублей
- 12 месяцев — 2400 рублей
Обратите внимание: подключение первого кассового аппарата к приложению осуществляется на 12 месяцев. Подключение последующих ККТ — по любому тарифу.
Итого: стоимость первого кассового аппарата с подключением к приложению «1С:Касса» на 12 месяцев = от 30400 руб. Стоимость последующих от 28200 руб.
При покупке комплекса вы можете сразу подключиться к оператору фискальных данных в сервисе «1С — ОФД» (годовой договор) — 3000 рублей.
Окончательная стоимость комплекса «1С:Касса» зависит от стоимости услуг по вводу ККТ в эксплуатацию, стоимости ЭЦП, стоимости доступа в интернет, стоимости доп. оборудования (например сканер ШК) и стоимости выбранного тарифа ОФД.
Нужна консультация специалиста по стоимости комплекса «1С:КАССА» и другим вопросам?
Наши специалисты рядом! По вопросам приобретения комплекса «1С:Касса», его настройки и подключения кассы к ОФД обратитесь в Центр компетенции 1С по 54-ФЗ в Зеленограде:
Телефоны:
8(495)944-51-07
8(495)944-73-23
8(499)736-81-90
8(499)736-65-51
8(499)734-82-57
Эл. почта: info@bcprofit.ru - общие вопросы
Подробнее на www.bcprofit.ru
http://www.facebook.com/bcprofit/
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