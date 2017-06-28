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1С:КАССА — онлайн-касса под 54-ФЗ. Успей оплатить до 1 июля, чтобы избежать штрафов 28.06.2017 Компания «БЦ ПРОФИТ» Реклама

В соответствии с новой редакцией Федерального закона 54-ФЗ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ) с 1 июля 2017 года организации и большинство индивидуальных предпринимателей должны будут использовать только ККТ нового поколения (онлайн-ККТ).

С 1 июля 2018 года применение онлайн-ККТ станет также обязательным для плательщиков ЕНВД и предпринимателей на патенте. Особенность новых касс в том, что вся информация о платежах будет передаваться через оператора фискальных данных напрямую в налоговую инспекцию. Кроме этого, в каждом чеке теперь необходимо будет обеспечить определенный законом состав информации — включая наименование товара (услуги), цену, НДС.

До 1 июля 2017 года большинство розничных предприятий должны:

  • полностью обновить/модернизировать парк ККТ;
  • поставить на учет новые ККТ;
  • выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и выполнить подключение новых касс;
  • обеспечить наличие надежного интернет-подключения;
  • провести обучение продавцов и менеджеров и пр.
  • автоматизировать бизнес-процессы там, где этого еще не было сделано;
  • обеспечить соответствие своих торговых систем новым требованиям.

Фирма «1С» сотрудничает с производителями ККТ и операторами фискальных данных. В программах «1С:Предприятие 8» реализуются функции для эффективной и удобной работы с онлайн-кассами.

Центр компетенции «1С» по 54-ФЗ в Зеленограде ООО «БЦ ПРОФИТ» предоставляет полный спектр услуг по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники в соответствии с требованиями 54-ФЗ, включая консультации, подключение к операторам фискальных данных (сервис «1С-ОФД»), помощь в выборе контрольно-кассовой техники и программного обеспечения для автоматизации розничной торговли, их продажу, внедрение и поддержку, в том числе предприятиям и предпринимателям, которые ранее не применяли кассовые аппараты или не использовали каких-либо программ для автоматизации торговли.

Предпринимателей, заключивших договоры на покупку онлайн-касс, но не успевших к 1 июля установить новую технику, не будут штрафовать.

1С:КАССА

  • Готовое кассовое решение под 54-ФЗ для малой и микро-розницы
  • Онлайн-касса с ФН + облачная система товароучета от 28 200 рублей
  • Работает без розетки, в наличии на складе 1С, подключается к любому ОФД

Легко для продавца, удобно для предпринимателя

«1С:Касса» — это готовое недорогое кассовое решение под 54-ФЗ для малой и микро-розницы и сферы услуг. Оптимально подходит для тех, кому не нужны навороты и лишний функционал; для тех, кто не готов переплачивать, но хочет соблюсти закон и перейти на онлайн-кассы быстро, безболезненно и с пользой для себя.

Комплекс «1С:Касса» включает автономный и понятный в использовании кассовый аппарат «Штрих-MPAY-Ф» с фискальным накопителем + облачное приложение «1С:Касса» для простого товарного учета.

«1С:Касса» работает без розетки, не «ворует» полезное пространство и заряжается от бортовой системы автомобиля

Работает и отправляет чеки в ОФД даже при отключении света и Интернета

«Штрих-MPAY-Ф» — это автономный кассовый аппарат со встроенной литий-полимерной аккумуляторной батареей, ресурса которой для работы без подключения к сети хватает
на 24 часа и более в зависимости от интенсивности использования (до 500 чеков). Для обеспечения
Интернет-соединения вместо точки Wi-Fi можно использовать sim-карту с мобильным Интернетом.

Подходит для мест с ограниченным рабочим пространством и разъездной торговли

Благодаря небольшому весу (0,5 кг) и малым габаритам, кассовый аппарат не «ворует» полезное пространство в торговой точке, легко помещается в карман или бардачок автомобиля, и при этом располагает самым важным и полезным функционалом для торговли.

Быстрая подзарядка кассового аппарата в любых условиях

Кассовый аппарат можно зарядить даже от бортовой системы автомобиля, достаточно приобрести необходимый кабель. «Штрих-MPAY-Ф» заряжается от 12 вольт.

Кнопки и корпус, в отличие от сенсорных экранов, не боятся пыли, влаги и жира

Крупные, прорезиненные, удобные кнопки и крепкий корпус кассового аппарата не боятся влаги, жира и пыли (в разумных пределах). В отличие от сенсорных экранов, которые «любят» чистые руки и бережное отношение, с этим аппаратом можно безбоязненно работать при продаже мяса, растительного масла, овощей и пр., и не тратить массу времени на постоянное вытирание/очищение рук. Кроме того, с кассовым аппаратом удобно работать даже в перчатках на улице при пониженной температуре (открытые лотки, павильоны, разъездная торговля).


Выполнение ежедневных задач стало легким и удобным

Больше не нужно вести учет в тетрадке или держать цифры в голове.
Следите за выручкой, своевременно пополняйте остатки товаров, делайте переоценку и выполняйте другие задачи, где бы вы ни были.

А ежедневную рутину, которая съедает много времени, приложение «1C:Касса» возьмет на себя.

Простые и полезные отчеты для принятия верных решений

Вместо догадок и приблизительных подсчетов «на глаз» «1С:Касса» даст вам точные цифры.

Вы увидите сами, какие товары продаются лучше всего, а какие давно залежались.
На сколько выросла или упала выручка. Какой оборот и какую прибыль дает магазин.

Самые важные показатели торговли теперь как на ладони.

Отчет по выручке

Теперь вы сможете не просто посмотреть текущую выручку, но и сравнить показатели с аналогичным периодом прошлого года.

Отчет по прибыли

Отчет по маржинальной прибыли покажет стоимость реализованного товара в закупочных ценах и величину реализованной торговой наценки за выбранный период. Это дает возможность оценить необходимые инвестиции в товар и объем средств, которые можно направить на расходы или изъять из бизнеса без ущерба для него.

Отчет по прибыли, построенный кассовым методом, позволяет контролировать денежные потоки — поступление выручки и расходы из кассы.

Динамика покупок

Отчеты «Количество покупок», «Средняя покупка» и «Средняя покупка по количеству товаров» покажут динамику популярности вашей торговой точки и покупательной способности посетителей.

Рейтинг товаров

Отчеты «Рейтинг лучших товаров» и «Рейтинг худших товаров», в которых товары ранжированы по выручке, прибыли и количеству покупок, помогают оптимизировать ассортимент в магазине.

Рейтинг точек

Если у вас несколько магазинов, вы можете увидеть их результативность по выручке, прибыли и количеству покупок в разрезе торговых точек, что очень удобно для сравнения показателей.

Отчет по продажам

Отчеты о продажах предоставляют информацию о товарных излишках и товарах с остатком, недостаточным для обеспечения спроса

Начните работать с «1С:Кассой»

Посмотрите, насколько легче, быстрее и с пользой для вас будут решаться ежедневные задачи вашего бизнеса.

Хотите перейтие на онлайн-кассы вовремя и без штрафов?

Купите 1С:Кассу в Зеленограде

Для какого малого бизнеса «1С:Касса» подойдет лучше всего?

«Штрих-MPAY-Ф» — карманная касса для вместительных задач

Легкий и компактный кассовый аппарат «Штрих-MPAY-Ф» помещается в карман куртки, но при этом обладает отличными техническими характеристиками и всем необходимым функционалом для работы кассира.

Кассовый аппарат внесен в Госреестр ФНС России

Комплектация

  • контрольно-кассовая машина;
  • блок питания;
  • кабель передачи данных;
  • внешняя антенна GPRS;
  • фискальный накопитель
    (опционально);
  • паспорт устройства.


Аппаратная часть

  • более 500 чеков без подзарядки;
  • цветной дисплей 320х240;
  • буквенно-цифровая клавиатура;
  • термопечать, 75 мм/сек;
  • занимает мало места;
  • весит не более 0,5 кг;
  • габариты: 210х80х71 мм;
  • позволяет использовать WiFi
    Ethernet, RS 232, USB, GPRS.


Программная часть

  • различные виды регистрации
    товара;
  • применение скидок;
  • работа со сканером штрих-кодов;
  • работа с весами;
  • поддержка 54-ФЗ;
  • работа с весовыми штрихкодами;
  • операции с закрытыми и открытыми чеками.

Скачать полное описание возможностей ПО кассового аппарата Штрих-MPAY-Ф

Сколько стоит комплекс «1С:Касса» и где купить?

Автономный кассовый аппарат «Штрих-MPAY-Ф» с фискальным накопителем - 28000 рублей.

Подключение одного кассового аппарата к приложению «1С:Касса»:

  • 1 месяц — 200 рублей
  • 3 месяца — 600 рублей
  • 6 месяцев — 1200 рублей
  • 12 месяцев — 2400 рублей

Обратите внимание: подключение первого кассового аппарата к приложению осуществляется на 12 месяцев. Подключение последующих ККТ — по любому тарифу.

Итого: стоимость первого кассового аппарата с подключением к приложению «1С:Касса» на 12 месяцев = от 30400 руб. Стоимость последующих от 28200 руб.

При покупке комплекса вы можете сразу подключиться к оператору фискальных данных в сервисе «1С — ОФД» (годовой договор) — 3000 рублей.
Окончательная стоимость комплекса «1С:Касса» зависит от стоимости услуг по вводу ККТ в эксплуатацию, стоимости ЭЦП, стоимости доступа в интернет, стоимости доп. оборудования (например сканер ШК) и стоимости выбранного тарифа ОФД.

Нужна консультация специалиста по стоимости комплекса «1С:КАССА» и другим вопросам?

Наши специалисты рядом! По вопросам приобретения комплекса «1С:Касса», его настройки и подключения кассы к ОФД обратитесь в Центр компетенции 1С по 54-ФЗ в Зеленограде:

Телефоны:

8(495)944-51-07

8(495)944-73-23

8(499)736-81-90

8(499)736-65-51

8(499)734-82-57

Эл. почта: info@bcprofit.ru - общие вопросы

Подробнее на www.bcprofit.ru

http://www.facebook.com/bcprofit/

https://vk.com/bcprofit


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