В соответствии с новой редакцией Федерального закона 54-ФЗ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ) с 1 июля 2017 года организации и большинство индивидуальных предпринимателей должны будут использовать только ККТ нового поколения (онлайн-ККТ).

С 1 июля 2018 года применение онлайн-ККТ станет также обязательным для плательщиков ЕНВД и предпринимателей на патенте. Особенность новых касс в том, что вся информация о платежах будет передаваться через оператора фискальных данных напрямую в налоговую инспекцию. Кроме этого, в каждом чеке теперь необходимо будет обеспечить определенный законом состав информации — включая наименование товара (услуги), цену, НДС.

До 1 июля 2017 года большинство розничных предприятий должны:

полностью обновить/модернизировать парк ККТ;

поставить на учет новые ККТ;

выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и выполнить подключение новых касс;

обеспечить наличие надежного интернет-подключения;

провести обучение продавцов и менеджеров и пр.

автоматизировать бизнес-процессы там, где этого еще не было сделано;

обеспечить соответствие своих торговых систем новым требованиям.

Фирма «1С» сотрудничает с производителями ККТ и операторами фискальных данных. В программах «1С:Предприятие 8» реализуются функции для эффективной и удобной работы с онлайн-кассами.

Центр компетенции «1С» по 54-ФЗ в Зеленограде ООО «БЦ ПРОФИТ» предоставляет полный спектр услуг по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники в соответствии с требованиями 54-ФЗ, включая консультации, подключение к операторам фискальных данных (сервис «1С-ОФД»), помощь в выборе контрольно-кассовой техники и программного обеспечения для автоматизации розничной торговли, их продажу, внедрение и поддержку, в том числе предприятиям и предпринимателям, которые ранее не применяли кассовые аппараты или не использовали каких-либо программ для автоматизации торговли.

Предпринимателей, заключивших договоры на покупку онлайн-касс, но не успевших к 1 июля установить новую технику, не будут штрафовать.