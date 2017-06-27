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Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Интернет-магазин радиодеталей в Зеленограде с доставкой по городу 27.06.2017 Интернет-магазин TRANSISTORZ.RU Реклама

Интернет-магазин TRANSISTORZ.RU предлагает Вам широкий ассортимент радиодеталей и электронных компонентов: транзисторы, тиристоры, резисторы, диоды, микросхемы, конденсаторы, оптоэлектроника и не только. Все для Arduino: платы, модули, приводы, датчики и сенсоры. Также здесь Вы найдете товары для пайки, аккумуляторные и солнечные батареи и многое другое. Ассортимент магазина постоянно расширяется, чтобы Вы всегда смогли найти интересующий Вас товар по низкой цене.

Больше не нужно тратить свое время и средства на поездки по магазинам, поиски необходимых радиодеталей или компонентов, а также томительно ожидать доставку. Используйте свое время более продуктивно.

Мы постоянно стремимся предоставить Вам максимально высокое качество сервиса и обслуживания:

Комфорт и простота: сделайте заказ на TRANSISTORZ.RU, оформите покупку всего в несколько кликов, и мы осуществим доставку в удобное для Вас время.

Безопасность платежей: оплата производится при получении товара.

Экономия: доставка по Зеленограду всего 89 рублей!

Остались вопросы? Свяжитесь с нами удобным для Вас способом, и мы с удовольствием поможем Вам!

Ждем Вас!

Ваш TRANSISTORZ.RU

Тел.: +7(985)008-98-05

E-mail: transistorz@bk.ru

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Скалолазание

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для взрослых и детей с 4 лет
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Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
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