Пьеса похожа на притчу. Глава небогатого семейства, добрый и большой ребенок, мастерит к Рождеству игрушечные ясли и очень этим увлечен. Но его постоянно отвлекают домочадцы. Жена ворчит, сын ворует деньги и болтается без дела, нахлебник-брат выясняет отношения, дочь поссорилась с мужем и собирается сбежать с любовником. И всех — разве что кроме этого любовника — раздражают и игрушечный вертеп, и ворчание родителей, и наставления отца, — но это клановая итальянская семья, которая кричит о ссорится, но в любых обстоятельствах будет вместе. Раздоры подрывают здоровье Луки Купьелло, а вокруг его постели собирается вся семья и суматошные соседи.