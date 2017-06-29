«Это что ж такое делается?! Лежишь больной, с температурой, а этот тип продает твои ботинки». Немного тепла, смеха, экспрессии и семейных драм этим холодным летом — на сцене зеленоградского театра.
Пьеса похожа на притчу. Глава небогатого семейства, добрый и большой ребенок, мастерит к Рождеству игрушечные ясли и очень этим увлечен. Но его постоянно отвлекают домочадцы. Жена ворчит, сын ворует деньги и болтается без дела, нахлебник-брат выясняет отношения, дочь поссорилась с мужем и собирается сбежать с любовником. И всех — разве что кроме этого любовника — раздражают и игрушечный вертеп, и ворчание родителей, и наставления отца, — но это клановая итальянская семья, которая кричит о ссорится, но в любых обстоятельствах будет вместе. Раздоры подрывают здоровье Луки Купьелло, а вокруг его постели собирается вся семья и суматошные соседи.
В спектакле, поставленном Сергеем Виноградовым, особой «притчевости» нет — он получился ярким, смешным, добрым и трогательным. Актеры Александр Бавтриков, Лилия Шайхитдинова, Наталья Третьяк, Федор Липатов, Алексей Ермаков, Сергей Зайцев, Илья Роговин, Ольга Львова, Ильдар Аллабирдин, Павел Грудцов органично существуют на сцене — и правда как одна семья, — составляя прекрасный актерский ансамбль. Сочно, по-южному, жестикулируют, смеются, плачут, истово ссорятся и мирятся, обижаются и выразительно молчат.
Все действие происходит в одной комнате. Художник спектакля Кирилл Данилов колоритно оформил сцену: неяркая бронза лампадок, хозяйственные штучки, плетеные корзины, старый добротный шкаф и развешенное по всему периметру бельё.
Театр любимца итальянцев Эдуардо де Филиппо развивался в русле неаполитанских традиций, корни которой уходят в комедию масок — уличный театр итальянского Возрождения. Но все герои его пьес — обычные люди, живущие будничной жизнью, которая оказывается наполненной множеством красок и оттенков. Такой её видит драматург, такой она предстает и в спектакле «Ведогонь-театра».
Ближайший спектакль «Рождество в доме сеньора Купьелло» в «Ведогонь-театре» — 1 июля. Это предпремьерный показ — то есть, официальная премьера спектакля состоится уже в следующем театральном сезоне. Тем интереснее будет сравнить его с самым первым показом на сцене.
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