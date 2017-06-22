Доцент кафедры общей стоматологии Министерства Здравоохранения РФ, Институт усовершенствования врачей ГИДУВ.

Доктор имеет многолетний опыт работы с детьми и взрослыми пациентами. Применяет в своей работе новые современные технологии. Имеет уникальные запатентованные разработки в области лечения и исправления прикуса и челюстно-лицевых патологий. Инновационный подход с использованием цифровых технологий в ортодонтии.

Специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер» работает в течении 10 лет. Наша клиника специализируется на исправлении прикуса. В своей работе мы применяем все современные технологии. Мы заботимся о красоте и здоровье наших пациентов.

Так же в нашей клинике представлен весь спектр стоматологических услуг:

Детская терапия

Взрослая терапия

Хирургия и имплантология

Ортопедия

Наши доктора участвуют во многих стоматологических конгрессах по всему миру, постоянно повышают свою квалификацию. Наша философия — это комплексный подход к лечению. Мы относимся к нашей работе с полной ответственностью.

Запись по телефону: 8(499)210-01-55

Зеленоград, ул. Каменка, корп.2008

http://orthodont-premier.ru

http://vk.com/orthodont.premier