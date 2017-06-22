В специализированном стоматологическом центре «Ортодонт Премьер» 7 и 8 июля пройдут дни открытых дверей.
Приходите в стоматологический центр с 9:00 до 21:00 на бесплатные консультации КМН Белоусова Юрия Николаевича и вы узнаете всё о возможностях современной ортодонтии!
Доцент кафедры общей стоматологии Министерства Здравоохранения РФ, Институт усовершенствования врачей ГИДУВ.
Доктор имеет многолетний опыт работы с детьми и взрослыми пациентами. Применяет в своей работе новые современные технологии. Имеет уникальные запатентованные разработки в области лечения и исправления прикуса и челюстно-лицевых патологий. Инновационный подход с использованием цифровых технологий в ортодонтии.
Специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер» работает в течении 10 лет. Наша клиника специализируется на исправлении прикуса. В своей работе мы применяем все современные технологии. Мы заботимся о красоте и здоровье наших пациентов.
Так же в нашей клинике представлен весь спектр стоматологических услуг:
- Детская терапия
- Взрослая терапия
- Хирургия и имплантология
- Ортопедия
Наши доктора участвуют во многих стоматологических конгрессах по всему миру, постоянно повышают свою квалификацию. Наша философия — это комплексный подход к лечению. Мы относимся к нашей работе с полной ответственностью.
Запись по телефону: 8(499)210-01-55
Зеленоград, ул. Каменка, корп.2008
http://vk.com/orthodont.premier
- Мы отличаемся!
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