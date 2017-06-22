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Бесплатные консультации к.м.н. Юрия Белоусова — 7 и 8 июля в стоматологическом центре «Ортодонт Премьер» 22.06.2017 Стоматологический центр «Ортодонт Премьер» Реклама

В специализированном стоматологическом центре «Ортодонт Премьер» 7 и 8 июля пройдут дни открытых дверей.

Приходите в стоматологический центр с 9:00 до 21:00 на бесплатные консультации КМН Белоусова Юрия Николаевича и вы узнаете всё о возможностях современной ортодонтии!

Доцент кафедры общей стоматологии Министерства Здравоохранения РФ, Институт усовершенствования врачей ГИДУВ.

Доктор имеет многолетний опыт работы с детьми и взрослыми пациентами. Применяет в своей работе новые современные технологии. Имеет уникальные запатентованные разработки в области лечения и исправления прикуса и челюстно-лицевых патологий. Инновационный подход с использованием цифровых технологий в ортодонтии.

Специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер» работает в течении 10 лет. Наша клиника специализируется на исправлении прикуса. В своей работе мы применяем все современные технологии. Мы заботимся о красоте и здоровье наших пациентов.

Так же в нашей клинике представлен весь спектр стоматологических услуг:

  • Детская терапия
  • Взрослая терапия
  • Хирургия и имплантология
  • Ортопедия

Наши доктора участвуют во многих стоматологических конгрессах по всему миру, постоянно повышают свою квалификацию. Наша философия — это комплексный подход к лечению. Мы относимся к нашей работе с полной ответственностью.

Запись по телефону: 8(499)210-01-55

Зеленоград, ул. Каменка, корп.2008

http://orthodont-premier.ru

http://vk.com/orthodont.premier

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Медицинский центр
Стоматология .
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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