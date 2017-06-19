Коворкинг для мам — пространство, где мамы могут спокойно поработать, провести встречи, пока с ребенком занимается воспитатель — готовятся открыть в Зеленограде в рамках московского социального проекта «Мама Работает». Коворкинг будет работать бесплатно, помещение уже нашли во 2 микрорайоне, зеленоградские волонтёры готовы стать администраторами. Жителей Зеленограда приглашают поучаствовать в опросе, посвященном актуальности проекта для города, а также ищут нянь для детей.
«Мама Работает» — социальный проект, который уже реализуют в Москве (открыты два бесплатных коворкинга) при поддержке столичного Комитета общественных связей. Цель проекта — помочь молодым женщинам получить образование, найти работу на дому или открыть свое дело: «Мы помогаем мамам быть успешными в жизни и бизнесе». Формат коворкинга удобен для мам-фрилансеров или мам-предпринимателей, занимающихся профессиональной деятельностью без отрыва от воспитания детей.
Зеленоградский коворкинг планируют запустить с середины июля. Уже есть готовое помещение с детской комнатой во 2 микрорайоне и волонтёры, готовые взять на себя административную часть работы. Коворкинг задуман бесплатным для мам-участниц проекта, с посещением по предварительной записи.
«Это место возможностей, — рассказала Zelenograd.ru Анастасия Скрыпка, один из зеленоградских волонтёров проекта, — там можно будет проводить свои тематические мероприятия, отрабатывать идеи, проекты». Осуществить свои замыслы смогут мамы, которые хотят начать свой бизнес и обучаются в проекте «Мама Работает» по бесплатной программе «Бизнес-Помогатор». Им не придётся платить за аренду помещений, но они будут вправе назначать цену за свои услуги, лекции и мастер-классы.
Предполагается, что проект «Мама работает» предложит зеленоградцам также психологическую поддержку, образовательные программы и тренинги, дополнительное образование, поиск работы и помощь при открытии бизнеса. В частности, очный курс «Работа с детьми от 1 года до школы«, бесплатный на первой ступени, предлагает участницам проекта «Мама Работает» «Содружество педагогов и психологов раннего развития» (ведется конкурсный отбор по мотивационным письмам).
«Одно но, — прокомментировала Анастасия, — если мамы не будут ходить в коворкинг первые два месяца, проект закроют. Поэтому для нас важно массово донести и показать, как мамы могут полезно использовать такое неожиданное благо для себя».
Сейчас «Мама работает» собирает базу заинтересованных зеленоградцев и проводит опрос, чтобы выяснить актуальность проекта для города. В специальной анкете каждый может оставить свои данные и написать, почему Зеленограду нужен коворкинг для мам.
Также проект ищет нянь-воспитателей для работы в детской комнате (оплата сдельная, 200 рублей в час), для получения этой работы также необходимо заполнить анкету. При желании воспитатели смогут пройти бесплатное очное обучение от «Мама работает». Основные критерии при отборе — любовь к детям и чистоплотность. Няня может приходить на работу со своим ребёнком.
Присоединиться к проекту «Мама Работает» можно на его сайте, задать вопросы — руководителю проекта Олесе Кашаевой (mamarabotaet@fonddor.ru и info@mamaw.ru) и волонтеру в Зеленограде Анастасии Скрыпка (+7(926)327-6063, kuzminka@gmail.com). У зеленоградского коворкинга для мам есть группа в What's App и Telegram (@mamaw_zelenograd).
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Зарплату выплатили только через 7 месяцев после окончания сотрудничества, и то не всю, и с этим еще предстоит разбираться. За три месяца работы ее не выплатили ни разу, даже при увольнении. Все это время руководитель в лице Кашаевой Олеси скрывалась от разговоров, кормила обещаниями, несколько раз открыто лгала, что перевела деньги, хотя на самом деле этого не делала. Когда деньги приходили от КОС, выплачивала не зп сотрудникам, а долги за дорогущий офис на Охотном ряду. Большая часть деятельности компании направлена не на работу с мамами, а на пиар, чтобы получать гранты и субсидии. Реальная работа, которая заявляется, практически не ведется. Просто капля в море. Постоянная ложь и злословие в отношении тех, кто обращается за услугами. Никому не советую вступать в деловые отношения лично с Олесей Кашаевой. Обстановка нездоровая, требования противоречивые, постоянная ложь и увертки, одним одно говорится, другим другое. Но главное- не платят зп. И вообще позор для нко - потому что занимаются только самопиаром.