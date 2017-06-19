«Мама Работает» — социальный проект, который уже реализуют в Москве (открыты два бесплатных коворкинга) при поддержке столичного Комитета общественных связей. Цель проекта — помочь молодым женщинам получить образование, найти работу на дому или открыть свое дело: «Мы помогаем мамам быть успешными в жизни и бизнесе». Формат коворкинга удобен для мам-фрилансеров или мам-предпринимателей, занимающихся профессиональной деятельностью без отрыва от воспитания детей.

Зеленоградский коворкинг планируют запустить с середины июля. Уже есть готовое помещение с детской комнатой во 2 микрорайоне и волонтёры, готовые взять на себя административную часть работы. Коворкинг задуман бесплатным для мам-участниц проекта, с посещением по предварительной записи.

«Это место возможностей, — рассказала Zelenograd.ru Анастасия Скрыпка, один из зеленоградских волонтёров проекта, — там можно будет проводить свои тематические мероприятия, отрабатывать идеи, проекты». Осуществить свои замыслы смогут мамы, которые хотят начать свой бизнес и обучаются в проекте «Мама Работает» по бесплатной программе «Бизнес-Помогатор». Им не придётся платить за аренду помещений, но они будут вправе назначать цену за свои услуги, лекции и мастер-классы.

Предполагается, что проект «Мама работает» предложит зеленоградцам также психологическую поддержку, образовательные программы и тренинги, дополнительное образование, поиск работы и помощь при открытии бизнеса. В частности, очный курс «Работа с детьми от 1 года до школы«, бесплатный на первой ступени, предлагает участницам проекта «Мама Работает» «Содружество педагогов и психологов раннего развития» (ведется конкурсный отбор по мотивационным письмам).

«Одно но, — прокомментировала Анастасия, — если мамы не будут ходить в коворкинг первые два месяца, проект закроют. Поэтому для нас важно массово донести и показать, как мамы могут полезно использовать такое неожиданное благо для себя».

Сейчас «Мама работает» собирает базу заинтересованных зеленоградцев и проводит опрос, чтобы выяснить актуальность проекта для города. В специальной анкете каждый может оставить свои данные и написать, почему Зеленограду нужен коворкинг для мам.

Также проект ищет нянь-воспитателей для работы в детской комнате (оплата сдельная, 200 рублей в час), для получения этой работы также необходимо заполнить анкету. При желании воспитатели смогут пройти бесплатное очное обучение от «Мама работает». Основные критерии при отборе — любовь к детям и чистоплотность. Няня может приходить на работу со своим ребёнком.

Присоединиться к проекту «Мама Работает» можно на его сайте, задать вопросы — руководителю проекта Олесе Кашаевой (mamarabotaet@fonddor.ru и info@mamaw.ru) и волонтеру в Зеленограде Анастасии Скрыпка (+7(926)327-6063, kuzminka@gmail.com). У зеленоградского коворкинга для мам есть группа в What's App и Telegram (@mamaw_zelenograd).