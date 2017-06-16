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Прическа к выпускному и любым торжествам — в салоне красоты «Никор» 16.06.2017 Салон красоты «Никор» Реклама

Близится чудесная пора выпускных вечеров. И Салон красоты «Никор» с особой тщательностью готовиться к этому событию.

В нашем салоне Вы можете получить полный комплекс услуг, готовясь к долгожданному торжеству.

В наших стенах прошел актуальный мастер-класс «Модные направления в прическах сезона весна-лето 2017», который подготовила Арт-директор салона красоты Бутырина Алена.

Так же у нас можно сделать маникюр, педикюр, стрижку, окрашивание волос, причёску и как завершающий штрих летний мейк ап.

Мы приглашаем дорогих выпускниц, выпускников, мам и пап преобразиться и получить не только высококлассное обслуживание, но отличное настроение!

И еще, если вы до сих пор не знаете, что подарить своим родным и близким, друзьям, или учителям на любой праздник, и в том числе и на Выпускной бал, то у нас есть решение!

Подарочный сертификат от салона красоты «Никор»

У нас вы можете приобрести подарочные сертификаты на определённый номинал или на конкретные услуги.

В наличии подарочные сертификаты:

  • «Бархатные ручки» маникюр с покрытием SHELLAC + SPA-уход за руками 2500 рублей.
  • «Остров СПА» сеанс массажа+ обёртывание + массаж стоп 6000 рублей.
  • «День красоты с Никор» косметический уход от «Academie» + маникюр с покрытием SHELLAC + педикюр с покрытием лаком + услуги VIP-кабинета (стрижка, окрашивание, уход и укладка волос) 13000 рублей.

Сертификаты у нас есть с денежным номиналом: 1000; 3000; 5000; 10000

Срок действия подарочного сертификата не ограничен.

Приобрести сертификаты можно у нас в салоне!

Мы работаем для вас с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и воскресенье с 9:00 до 18:00

Салон красоты «Никор», корпус 1204

+7 (499)731-59-68, +7 (499)731-16-85

nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon

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