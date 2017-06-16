Так же у нас можно сделать маникюр, педикюр, стрижку, окрашивание волос, причёску и как завершающий штрих летний мейк ап.

Мы приглашаем дорогих выпускниц, выпускников, мам и пап преобразиться и получить не только высококлассное обслуживание, но отличное настроение!

И еще, если вы до сих пор не знаете, что подарить своим родным и близким, друзьям, или учителям на любой праздник, и в том числе и на Выпускной бал, то у нас есть решение!