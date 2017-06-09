Кто сказал, что спорт — это обязательно физические нагрузки и упражнения? Спорт — это весело! Мы решили взглянуть на активный отдых иначе, сделать его еще более современным и увлекательным! С 9 июня по 25 августа включительно мы организуем спортивную площадку перед ТК «Панфиловский». Площадка работает каждую пятницу с 15.00 до 19.00.