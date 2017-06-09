Кто сказал, что спорт — это обязательно физические нагрузки и упражнения? Спорт — это весело! Мы решили взглянуть на активный отдых иначе, сделать его еще более современным и увлекательным! С 9 июня по 25 августа включительно мы организуем спортивную площадку перед ТК «Панфиловский». Площадка работает каждую пятницу с 15.00 до 19.00.
Чем будем заниматься?
- Играть в гигантские шахматы и выигрывать призы.
- Учиться кататься на сигвеях.
- Играть в спортивные виртуальные игры.
Шахматный клуб
Разгадай шахматную задачку — получи приз! Каждую пятницу мы задаем шахматную задачу (мат в 3 хода, проведи пешку и др.). Кто отгадывает — получает приз. Задания будут меняться каждую пятницу.
Сигвей-дром
Рядом со входом, на асфальтовой площадке мы обустроили территорию для бесплатного катания на гироскутерах.
С 15.00 до 17.00 — обучение катания.
С 17.00 — 19.00 — самостоятельное катание.
Посетителям выдается гироскутер, защита, шлем. Обучение и катание — бесплатное.
Виртуальный спорт
С 17.00 — 19.00 — организуется площадка для игры на приставке с кинетическими джойстиками. Посетители смогут сыграть в теннис, бокс, прокатиться на велосипеде, пробежать дистанцию и даже танцевать.
Приходите, будет интересно!
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