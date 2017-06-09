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В торговом центре Столица в 23 микрорайоне открылся магазин 3D панелей Первым покупателям — скидки 09.06.2017 Торговый центр Столица Реклама

Надоел старый интерьер? Хотите добавить изюминку в декор вашей квартиры?

А вы слышали про настенные 3D панели? Это супер трендовые декоративные элементы сделают арт-объектом любую квартиру!

На 2 этаже торгового центра Столица в 23 микрорайоне состоялось открытие магазина 3D панелей STENA3D.com!

Большой ассортимент панелей любой сложности и конфигурации, доступные цены и высокое качество отличает STENA3D от других производителей. Вся продукция сертифицирована и абсолютно безопасна для здоровья, что позволяет использовать 3D панели в помещениях любого назначения. На каждом этапе производства осуществляется контроль качества, поэтому данная продукция не вызывает нареканий у клиентов.

Используя 3D панели в интерьере вашей квартиры или дома вы выйдете за рамки привычных стереотипов, тем самым подчеркнете свою индивидуальность. Новый интерьер не выйдет из моды и будет радовать вас долгие годы.

А 10 июня в 12-00 магазин STEND3D.com приглашает на праздничное открытие! Шарики и шампанское!

Первым 5 покупателям будет предоставлена скидка на установку 30%.

Всем остальным покупателям, первые две недели, скидка на установку 20%.

Следите за новостями на сайте торгового центра stol.ru

И в группах:

https://vk.com/stolitsazelenograd

https://www.facebook.com/stolitsazelenograd/

А так же в инстаграм @tcstolica_zelenograd

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