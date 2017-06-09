Надоел старый интерьер? Хотите добавить изюминку в декор вашей квартиры?
А вы слышали про настенные 3D панели? Это супер трендовые декоративные элементы сделают арт-объектом любую квартиру!
Большой ассортимент панелей любой сложности и конфигурации, доступные цены и высокое качество отличает STENA3D от других производителей. Вся продукция сертифицирована и абсолютно безопасна для здоровья, что позволяет использовать 3D панели в помещениях любого назначения. На каждом этапе производства осуществляется контроль качества, поэтому данная продукция не вызывает нареканий у клиентов.
Используя 3D панели в интерьере вашей квартиры или дома вы выйдете за рамки привычных стереотипов, тем самым подчеркнете свою индивидуальность. Новый интерьер не выйдет из моды и будет радовать вас долгие годы.
А 10 июня в 12-00 магазин STEND3D.com приглашает на праздничное открытие! Шарики и шампанское!
Первым 5 покупателям будет предоставлена скидка на установку 30%.
Всем остальным покупателям, первые две недели, скидка на установку 20%.
Следите за новостями на сайте торгового центра stol.ru
И в группах:
https://vk.com/stolitsazelenograd
https://www.facebook.com/stolitsazelenograd/
А так же в инстаграм @tcstolica_zelenograd
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮНЕ
-
Скидка на плитку
от 3% до 10%.