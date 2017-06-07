Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Сдать кровь для включения в регистр доноров костного мозга. Как это сделать и почему это важно? 07.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская больница начала прием крови на типирование костного мозга — определение набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Ваша кровь может спасти жизнь людям с тяжелыми болезнями.

Всех желающих стать донорами костного мозга ждут в отделении переливании крови 10 июня с 9:00 до 12:30. Условие — от 18 до 45 лет и отсутствие серьезных заболеваний. Надо взять паспорт.

Что такое типирование крови. Это означает, что у донора берут 9 мл крови для определения HLA-генотипа (HLA — это антигены лейкоцитов человека). Так он становится потенциальным донором костного мозга — у него можно взять стволовые клетки и пересадить больному. Перед забором крови подписывается соглашение о вступлении в регистр таких доноров. Если HLA-фенотип доноров подойдет конкретному пациенту, и донор подтверждает свое согласие, надо будет приехать в клинику и сдать стволовые клетки.

Перед сдачей крови на типирование нужно предварительно зарегистрироваться — по ссылке. Это позволит заранее подготовиться, узнать о возможных противопоказаниях, избежать ожидания в очередях, пояснили в больнице.

Первой донорской акцией на типирование больница поддержала программу благотворительной организации «Русфонд», создавшей и развивающей национальный регистр доноров костного мозга. Трансплантация — часто последний шанс для детей и взрослых, больных раком, лейкозами, наследственными заболеваниями.

Как берут стволовые клетки у донора. Это делается двумя способами на выбор донора. Первый: под местным наркозом прокалывают тазовую кость и берут небольшую часть костного мозга. Операция длится около 30 минут, костный мозг донора полностью восстанавливается в течение недели — месяца. В больнице он находится 1-2 дня. Второй: берут кровь из вены на одной руке, она проходит через фильтр-сепаратор и возвращается в вену на другой руке. Это длится 5-6 часов, при этом можно читать и смотреть смотреть телевизор. Анестезия не требуется. Перед пересадкой донору дают препарат, «выгоняющий» кроветворные клетки из костного мозга в кровь.

Абсолютные противопоказания к донорству костного мозга.

Как добраться. Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, корпус 1. Автобусы №10, 19, 31 до остановки «Горбольница» или автобусы №1, 2 до остановки «Поликлиника». Отделение переливания крови находится на первом этаже главного корпуса больницы (вход напротив приемного отделения).

Уточнить информацию и узнать подробности можно по телефонам: 8(499)391-60-76, 8(916)871-12-90

 Реклама
Салон «Никор» отмечает 25 летний юбилей Объявления
В День вязания 10 июня во всех магазинах «Я Сама» — 30% скидка на всю пряжу! Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама