Зеленоградская больница начала прием крови на типирование костного мозга — определение набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Ваша кровь может спасти жизнь людям с тяжелыми болезнями.

Всех желающих стать донорами костного мозга ждут в отделении переливании крови 10 июня с 9:00 до 12:30. Условие — от 18 до 45 лет и отсутствие серьезных заболеваний. Надо взять паспорт.

Что такое типирование крови. Это означает, что у донора берут 9 мл крови для определения HLA-генотипа (HLA — это антигены лейкоцитов человека). Так он становится потенциальным донором костного мозга — у него можно взять стволовые клетки и пересадить больному. Перед забором крови подписывается соглашение о вступлении в регистр таких доноров. Если HLA-фенотип доноров подойдет конкретному пациенту, и донор подтверждает свое согласие, надо будет приехать в клинику и сдать стволовые клетки.

Перед сдачей крови на типирование нужно предварительно зарегистрироваться — по ссылке. Это позволит заранее подготовиться, узнать о возможных противопоказаниях, избежать ожидания в очередях, пояснили в больнице.

Первой донорской акцией на типирование больница поддержала программу благотворительной организации «Русфонд», создавшей и развивающей национальный регистр доноров костного мозга. Трансплантация — часто последний шанс для детей и взрослых, больных раком, лейкозами, наследственными заболеваниями.



Как берут стволовые клетки у донора. Это делается двумя способами на выбор донора. Первый: под местным наркозом прокалывают тазовую кость и берут небольшую часть костного мозга. Операция длится около 30 минут, костный мозг донора полностью восстанавливается в течение недели — месяца. В больнице он находится 1-2 дня. Второй: берут кровь из вены на одной руке, она проходит через фильтр-сепаратор и возвращается в вену на другой руке. Это длится 5-6 часов, при этом можно читать и смотреть смотреть телевизор. Анестезия не требуется. Перед пересадкой донору дают препарат, «выгоняющий» кроветворные клетки из костного мозга в кровь.

Абсолютные противопоказания к донорству костного мозга.

Как добраться. Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, корпус 1. Автобусы №10, 19, 31 до остановки «Горбольница» или автобусы №1, 2 до остановки «Поликлиника». Отделение переливания крови находится на первом этаже главного корпуса больницы (вход напротив приемного отделения).

Уточнить информацию и узнать подробности можно по телефонам: 8(499)391-60-76, 8(916)871-12-90