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Салон «Никор» отмечает 25 летний юбилей 03.06.2017 ZELENOGRAD.RU Реклама

В июне салон красоты «Никор» празднует своё 25-летие! К этой дате мы подошли с огромным багажом опыта и знаний. Мы росли и развивались вместе с нашими клиентами. Каждый наш мастер является высококвалифицированным специалистом в своей области. Мы работаем на лучших брендах. Наш салон оснащен по последнему слову техники. Мы учимся в лучших мировых школах у лучших тренеров.

Директор салона красоты «Никор» Маргарита Баранова и представитель компании Russwell Екатерина Севастьянова

Салон красоты «Никор» стал лучшим салоном 2013 года! Наша команда заняла первое место, показав свое шоу на Moscow Beauty Fest 2013 года. Это лишь небольшой список наших заслуг и достижений. Мы не стоим на месте мы всё время двигаемся вперёд, в ногу со временем.

Никор — салон года

Сейчас компания «Никор» большая — у нас несколько филиалов, включая медцентр, стоматологические отделения и салоны красоты. Но начиналось все 25 лет назад именно с одного салона красоты в корпусе 1204, который открыла, и сейчас руководит всей компаний наш генеральный директор Надежда Александровна Коробкова. Она замечательный человек, невероятно энергичная, все наши успехи и развитие все это творение ее рук.

Каждый наш клиент является для нас большой ценностью. В нашем салоне регулярно проходят праздники, бренд-дни, акции и мастер-классы для клиентов.

Мы не просто салон красоты, мы большая дружная семья!

С днем рождения, «Никор»! Поздравляем наших друзей, клиентов, коллег, партнеров с этим замечательным событием! Здоровья, процветания и новых свершений всем нам! Спасибо, что вы с нами!

nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon
Зеленоград, корпус 1204

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