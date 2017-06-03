В июне салон красоты «Никор» празднует своё 25-летие! К этой дате мы подошли с огромным багажом опыта и знаний. Мы росли и развивались вместе с нашими клиентами. Каждый наш мастер является высококвалифицированным специалистом в своей области. Мы работаем на лучших брендах. Наш салон оснащен по последнему слову техники. Мы учимся в лучших мировых школах у лучших тренеров.
Салон красоты «Никор» стал лучшим салоном 2013 года! Наша команда заняла первое место, показав свое шоу на Moscow Beauty Fest 2013 года. Это лишь небольшой список наших заслуг и достижений. Мы не стоим на месте мы всё время двигаемся вперёд, в ногу со временем.
Сейчас компания «Никор» большая — у нас несколько филиалов, включая медцентр, стоматологические отделения и салоны красоты. Но начиналось все 25 лет назад именно с одного салона красоты в корпусе 1204, который открыла, и сейчас руководит всей компаний наш генеральный директор Надежда Александровна Коробкова. Она замечательный человек, невероятно энергичная, все наши успехи и развитие все это творение ее рук.
С днем рождения, «Никор»! Поздравляем наших друзей, клиентов, коллег, партнеров с этим замечательным событием! Здоровья, процветания и новых свершений всем нам! Спасибо, что вы с нами!
nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon
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