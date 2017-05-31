Василий Вильгельмович Гермони вместе с женой Еленой Сергеевной с 1982 года руководил студенческим театром «Поэмимы». Вспомнить режиссера и барда приглашаются все желающие, вход свободный, начало в 15:00. В программе фрагменты спектаклей, музыкальные номера, фильм о Василии Гермони.
Придут друзья театра, самые разные люди, рассказала Zelenograd.ru Елена Гермони. Соберутся актёры, игравшие в к театре в течение 30 лет его истории. Выступят, в числе прочих, гитаристы и исполнители Алексей Сидоров и Сергей Крашенинников. Театр покажет отрывки из спектаклей «Отражения» и «Жизнь моя — Кинематограф — Чёрно-белое кино».
Василий Гермони ушел из жизни три года назад на 62-м году жизни. За тридцать лет Василий Вильгельмович и Елена Сергеевна Гермони поставили в студенческом театре МИЭТа более сорока спектаклей. В 2011 году «Поэмимы» со спектаклем «Отражения» собрали большое количество призов за сценографию и режиссуру и получили второе место в разделе «Крупная театральная форма» на фестивале студенческих театров в Дубне.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В МАЕ
-
Плитка новоселам
скидка 10%.