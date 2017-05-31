Придут друзья театра, самые разные люди, рассказала Zelenograd.ru Елена Гермони. Соберутся актёры, игравшие в к театре в течение 30 лет его истории. Выступят, в числе прочих, гитаристы и исполнители Алексей Сидоров и Сергей Крашенинников. Театр покажет отрывки из спектаклей «Отражения» и «Жизнь моя — Кинематограф — Чёрно-белое кино».

Василий Гермони ушел из жизни три года назад на 62-м году жизни. За тридцать лет Василий Вильгельмович и Елена Сергеевна Гермони поставили в студенческом театре МИЭТа более сорока спектаклей. В 2011 году «Поэмимы» со спектаклем «Отражения» собрали большое количество призов за сценографию и режиссуру и получили второе место в разделе «Крупная театральная форма» на фестивале студенческих театров в Дубне.