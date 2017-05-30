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1 июня фестиваль «Раскрась мир» в ТК «Панфиловский» 30.05.2017 ZELENOGRAD.RU Реклама

1 июня в 16:00 приглашаем в ТК "Панфиловский" отпраздновать веселый и добрый праздник! Вас ждет интересная развлекательная программа на День защиты детей, которая будет проходить в виде фестиваля изобразительного искусства под лозунгом «Раскрась мир!».

Вас ждут уникальные интерактивные зоны:

  • Зона гигантских раскрасок.
  • Мастер-класс по эбру.
  • Школа анимации.
  • Детская развлекательная программа.

Гигантская раскраска

Приглашаем всех посетителей нашего торгового комплекса принять участие в раскрашивании гигантских раскрасок с изображением любимых мультипликационных героев, наши дружные аниматоры уже приготовили краски и готовы помочь сделать этот мир ярче и лучше!

Мастер класс по эбру

Эбру-старинная, восточная техника рисования на воде. В технике используются специальные краски, которые не смешиваются между собой и раствор, с поверхности которого рисунок переносится на бумагу или ткань. Все материалы для рисования изготовлены из натуральных, природных компонентов и это позволяет использовать технику в рисовании с детьми. Дети, не имеющие большого мастерства в обычном рисовании, в этой технике-могут создавать настоящие шедевры.

Школа анимации

Наши маленькие посетители наверняка обожают мультфильмы. А вот пробовали ли они когда-нибудь нарисовать свой собственный мультфильм? Давайте попробуем! На этом занятии дети узнают, как создаются мультфильмы и попробуют создать свой самостоятельно.

Детская анимационная программа

Для вас выступят лучшие артисты Москвы. Вас ждут яркие цирковые номера, танцевальные репризы, интерактив для детей, фокусы и многое-многое другое!

Каждый ребенок сможет стать частью представления — подержать в руках мячи для жонглирования, попробовать себя в роли артиста, и, конечно же, самые ловкие, смелые и отважные получат призы!

Надувные батуты

Возле ТК «Панфиловский» начинают свою работу три батута на любой возраст и вкус от парка развлечений «BoomZoom»! Для любителей горок будет работать новый большой батут со множеством переходов, лазеек и горок! Также для самых маленьких рядом установлен батут-ферма, в котором можно проползать по туннелям, устраивать соревнования, прыгать и веселиться! А для любителей экстрима мы подготовили батут «Fantastic Jump»! Невероятные ощущения от прыжков до 8-ми метров способны добавить адреналина в кровь любому экстрималу и, одновременно, даже маленькие дети смогут попробовать себя на этом увлекательном аттракционе. Возраст от 5 лет. Стоимость: 150 руб/15 мин. 8(495)974-14-03.

Приходите всей семьей!
www.tk-panfilovsky.ru

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