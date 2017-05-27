Странное зрелище озадачило зеленоградцев утром в субботу, 27 мая. Кто-то развесил жёлтые воздушные шары почти на всех автомобилях, припаркованных в 16-м и 18-м микрорайонах. Zelenograd.ru выяснил, что это было.

Таким способом торгово-развлекательный центр «Зеленопарк» решил проаносировать праздничное открытие кинотеатра «Синема Парк», которое состоялось в этот же день. К воздушным шарам были привязаны пригласительные билеты на мероприятие.

Посетители получили возможность пройти пиратский квест и выиграть бесплатный билет на премьеру «Пиратов Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки». Фильм демонстрируют в зале «Атмосфера», оборудованном по новейшей технологии — уникальным для России лазерным кинопроекционным комплексом 4К и аудиосистемой Dolby Atmos. Из-за объёмности звука, доносящегося со всех сторон (даже сверху), и многомерности изображения создаётся иллюзия полного присутствия.