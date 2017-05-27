Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Тысячу машин в Зеленограде украсили воздушными шарами. Что это было? 27.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Странное зрелище озадачило зеленоградцев утром в субботу, 27 мая. Кто-то развесил жёлтые воздушные шары почти на всех автомобилях, припаркованных в 16-м и 18-м микрорайонах. Zelenograd.ru выяснил, что это было.

Таким способом торгово-развлекательный центр «Зеленопарк» решил проаносировать праздничное открытие кинотеатра «Синема Парк», которое состоялось в этот же день. К воздушным шарам были привязаны пригласительные билеты на мероприятие.

Посетители получили возможность пройти пиратский квест и выиграть бесплатный билет на премьеру «Пиратов Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки». Фильм демонстрируют в зале «Атмосфера», оборудованном по новейшей технологии — уникальным для России лазерным кинопроекционным комплексом 4К и аудиосистемой Dolby Atmos. Из-за объёмности звука, доносящегося со всех сторон (даже сверху), и многомерности изображения создаётся иллюзия полного присутствия.

Во время торжества, кроме главных призов, были разыграны билеты в цирк и другие подарки от спонсоров, которыми выступили гипермаркет спортивной одежды «Декатлон», сеть кофейных баров Coffee Way, магазин кухонной посуды и аксессуаров Gipfel, детский игровой городок профессий «Кидбург», бутик Mango, ресторан «Теремок», салон часов Time Code.

Как рассказали Zelenograd.ru в торгово-развлекательном центре «Зеленопарк», в Зеленограде развесили тысячу шаров. Такие же акции прошли в Солнечногорске, Клину, Сходне, Лобне, Химках. В общей сложности подарили десять тысяч воздушных шариков с приглашениями.

Читайте также
Как мы открывали кинотеатр «Синема Парк» в «Зеленопарке»
 Реклама
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Лето с «Квартетом» Объявления
Оформление медицинских книжек в "Мед-Зел". Профосмотры, справки. Объявления
В салоне красоты Никор появился новый роскошный бренд — System Professional Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В МАЕ

Плитка новоселам
скидка 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
В МАЕ

Плитка новоселам
скидка 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама