Странное зрелище озадачило зеленоградцев утром в субботу, 27 мая. Кто-то развесил жёлтые воздушные шары почти на всех автомобилях, припаркованных в 16-м и 18-м микрорайонах. Zelenograd.ru выяснил, что это было.
Таким способом торгово-развлекательный центр «Зеленопарк» решил проаносировать праздничное открытие кинотеатра «Синема Парк», которое состоялось в этот же день. К воздушным шарам были привязаны пригласительные билеты на мероприятие.
Посетители получили возможность пройти пиратский квест и выиграть бесплатный билет на премьеру «Пиратов Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки». Фильм демонстрируют в зале «Атмосфера», оборудованном по новейшей технологии — уникальным для России лазерным кинопроекционным комплексом 4К и аудиосистемой Dolby Atmos. Из-за объёмности звука, доносящегося со всех сторон (даже сверху), и многомерности изображения создаётся иллюзия полного присутствия.
Во время торжества, кроме главных призов, были разыграны билеты в цирк и другие подарки от спонсоров, которыми выступили гипермаркет спортивной одежды «Декатлон», сеть кофейных баров Coffee Way, магазин кухонной посуды и аксессуаров Gipfel, детский игровой городок профессий «Кидбург», бутик Mango, ресторан «Теремок», салон часов Time Code.
Как рассказали Zelenograd.ru в торгово-развлекательном центре «Зеленопарк», в Зеленограде развесили тысячу шаров. Такие же акции прошли в Солнечногорске, Клину, Сходне, Лобне, Химках. В общей сложности подарили десять тысяч воздушных шариков с приглашениями.
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