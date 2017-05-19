Торжественное открытие кинотеатра «Синема Парк» в торговом центре «Зеленопарк» рядом с Зеленоградом приурочили к премьере нового фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Ему посвящены и пиратские квесты (16+), которые пройдут в «Зеленопарке 19, 20, 21, 25, 26 и 27 мая.
«Разделившись на две команды, участникам предстоит заработать как можно больше золотых песо, собрать воедино все фрагменты старой карты и найти заветный приз — сундук с билетами на закрытый показ нового фильма», — рассказывают о квестах в «Зеленопарке».
Сбор участников — возле «ПандаПарка», участие бесплатное. Помимо главных призов обещают и сюрпризы от спонсоров: Декатлон, COFFEE WAY, Gipfel, Кидбург, Mango, Теремок и Time Code.
Время начала квестов: 19 мая в 18:00, 20 мая в 14:00, 21 мая в 14:00, 25 мая в 18:00, 26 мая в 18:00. 27 мая в 14:00 «Зеленопарк» наградит победителей всех этапов квеста и устроит представление с фокусами и с участием животных, а в 15:30 в премьерном зале «Атмосфера» «Синема Парка» пройдет призовая закрытая премьера для победителей.
Первый показ фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» состоится в «Синема Парк Зеленопарк» в ночь с 24 на 25 мая (сеанс в 0:20, 3D, билеты стоят 300 рублей).
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