Гордость кинотеатра — детский зал, пока единственный такой в стране, оборудованный детской горкой и игровым комплексом. Кататься с горки можно только до или после сеанса. При ней будет дежурить специальный сотрудник: следить за порядком и пропускать детей от 3 до 8 лет, ростом до 120 см (рядом есть ростомер). По правилам перед горкой нужно снимать обувь, оставлять наверху игрушки, еду и прочие предметы, и кататься по одному — следующего пропустят только после того, как предыдущий «клиент» съехал вниз, прямо в бассейн с шариками.

На время сеанса горку собираются закрывать, но играть на площадке с домиком будет можно, если очень захочется.