Новый шестизальный кинотеатр «Синема Парк» открылся сегодня в торговом комплексе «Зеленопарк». Это 40-й кинотеатр российской сети «Синема Парк» и первый лазерный суперкинотеатр 4K с технологией Dolby Atmos. Утром 27 апреля здесь прошли первые киносеансы, а корреспонденты Zelenograd.ru прибыли к самому открытию, чтобы осмотреть кинозалы и увидеть первых зрителей.
Дизайн-концепцию мультиплекса создала специально для Зеленограда креативная команда столичных архитекторов. Кинотеатр занимает площадь более 2800 кв.метров, интерьеры — более чем просторные.
Гордость кинотеатра — детский зал, пока единственный такой в стране, оборудованный детской горкой и игровым комплексом. Кататься с горки можно только до или после сеанса. При ней будет дежурить специальный сотрудник: следить за порядком и пропускать детей от 3 до 8 лет, ростом до 120 см (рядом есть ростомер). По правилам перед горкой нужно снимать обувь, оставлять наверху игрушки, еду и прочие предметы, и кататься по одному — следующего пропустят только после того, как предыдущий «клиент» съехал вниз, прямо в бассейн с шариками.
На время сеанса горку собираются закрывать, но играть на площадке с домиком будет можно, если очень захочется.
При детском зале есть игровая детская комната: на черных грифельных стенах можно рисовать, играть, смотреть ролики для детей. Пользоваться игровой смогут все дети с родителями, бесплатно, но специальных сотрудников для присмотра за детьми не предусмотрено — здесь можно играть сеансами под присмотром родителей.
А рядом — отдельная «Комната матери и ребёнка» с удобным креслом-качалкой, пеленальными столиками и отдельным туалетом.
Зал «Атмосфера» — премьерный и самый большой в кинотеатре, здесь будут проходить все кинопремьеры. В нём реализованы инновационные мировые тенденции кинопоказа: поляризационная технология RealD 3D, лазерная кинопроекционная система 4K с максимально ярким изображением, огромный вогнутый посеребрённый экран, на котором достигается высокая яркость и чёткость изображения.
«Для кинопросмотра используются особые поляризационные RealD очки, в которых не происходит раздвоение изображения, а стереоэффект сохраняется при любых наклонах головы благодаря круговой поляризации света», — рассказывают специалисты «Синема Парка».
Здесь же установлена звуковая система Dolby Atmos с увеличенным числом звуковых динамиков: в обычном зале они идут по бокам с уровня первого зрительского ряда, здесь — колонки от экрана, на боковых стенах, на задней стене и даже на потолке и за экранным пространством. Их обслуживают два сервера вместо одного, как в обычном зале.
«Звучит» весь зал, звук специально настраивается, чтобы были слышны все нюансы — шуршание падающего снега, дуновение ветра…
Все залы адаптированы для инвалидов-колясочников: для них предназначены места на переднем ряду — два кресла перед металлической рамкой демонтируются, на их место может заехать коляска. При этом её хозяин сможет сидеть рядом с друзьями и сопровождающими, общаться и держаться за руку, что приятнее, чем сидеть на каком-то специально выделенном месте.
Есть и четыре обычных зала: просторные проходы между рядами, комфортные мягкие кресла, в которых можно откидываться назад и регулировать наклон спинки — их сделали специально для «Синема Парка». Подъём зала позволит даже высоким зрителям не мешать друг другу.
В фойе кинотеатра продают попкорн и прочие «вкусняшки» для зрителей. Рядом — три терминала самообслуживания для тех, кто купил билеты через интернет, чтобы их распечатать перед сеансом и расплатиться банковской картой. Во всех кассах совмещена оплата билетов и оплата продуктов из меню бара.
В зеленоградском «Синема Парке», как и во всех остальных, действуют карты постоянных клиентов — «Киностатус» и «Киностатус Премиум», на них копятся баллы с покупки билетов и продукции бара. Потом баллами можно расплачиваться.
«При создании концепции нового мультиплекса мы ориентировались на очень требовательного, искушенного зрителя, для которого принципиально сочетание инновационного кинопоказа, безупречного сервиса и насыщенного репертуара по разумной цене, — отмечает Надежда Баимбетова, директор департамента маркетинга Национальной сети кинотеатров „Синема Парк“, говоря об открытии зеленоградского книотеатра. — Предстоящие масштабные премьеры и эксклюзивные новинки альтернативного контента не оставят равнодушными наших гостей».
Первый сеанс в новом кинотеатре — 3D «Стражи Галактики». Зрителей немного, будний день, 10:20.
У кинотеатра есть отдельный вход с улицы и выход, который будет открыт для зрителей весь день до окончания вечерних ночных сеансов (иногда до 3 часов ночи). Рядом планируется обустроить автобусную остановку. Пока неизвестно, будет ли продлено расписание автобусов — сейчас последний уходит в 23:30.
Торжественное открытие кинотеатра еще впереди, оно состоится в конце мая и будет приурочено к премьере новых «Пиратов Карибского моря», которую с нетерпением ждут поклонники Джека Воробья.
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