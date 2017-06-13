Первый суд — молния ударила!

Инцидент произошел в августе прошлого года. Обнаружив разбитое стекло, владелец машины Кирилл Куликов сразу позвонил в ГИБДД. На место происшествия приехал следователь и составил протокол. В управляющей компании — «Жилищнике района Савелки» — отказались добровольно возмещать ущерб, заявив, что, во-первых, это не кусок фасада, а во-вторых, водитель припарковался в неположенном месте — и кто-то мог за это кинуть в него камень из окна.

Куликов обратился в суд. В мировом суде юристы «Жилищника» выдвигали и другие версии порчи авто - в частности говорили, что камень мог упасть с неба, из чьего-то окна, или это вовсе не камень, а в машину ударила молния. Судья не поверила их доводам и вынесла решение — «Жилищник» должен выплатить автовладельцу 29,5 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.