Вопрос в заголовке кажется абсурдным, но именно на водителя возлагала вину зеленоградская управляющая компания в деле о падении на его машину фрагмента фасада корпуса 360. «Жилищник» не хотел платить компенсацию и пытался доказать, что водитель сам виноват — нечего ставить автомобиль возле дома. Вместе с истцом и юристами разбираемся в решении суда.
Инцидент произошел в августе прошлого года. Обнаружив разбитое стекло, владелец машины Кирилл Куликов сразу позвонил в ГИБДД. На место происшествия приехал следователь и составил протокол. В управляющей компании — «Жилищнике района Савелки» — отказались добровольно возмещать ущерб, заявив, что, во-первых, это не кусок фасада, а во-вторых, водитель припарковался в неположенном месте — и кто-то мог за это кинуть в него камень из окна.
Куликов обратился в суд. В мировом суде юристы «Жилищника» выдвигали и другие версии порчи авто - в частности говорили, что камень мог упасть с неба, из чьего-то окна, или это вовсе не камень, а в машину ударила молния. Судья не поверила их доводам и вынесла решение — «Жилищник» должен выплатить автовладельцу 29,5 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.
Управляющая компания обжаловала это решение в районном суде. В тексте апелляции «Жилищник» указывал, что согласно градостроительным нормам (пункт 11.25 СП 42.13330.2011), стоянки должны располагаться на расстоянии не менее 10 метров от жилых домов, не допускается парковка на прилегающих к дому участках дороги.
Получается, что парковка возле «Флейты» вообще нелегальная, потому что места размечены прямо под домом и вплотную к нему. Более того, там стоят специальные знаки парковки для инвалидов.
Юрист «Жилищника» указал, что автовладелец припарковал машину вплотную к стене дома, а значит, согласно статье 211 Гражданского кодекса РФ, собственник несет риск за случайную гибель или порчу своего имущества.
«Владелец поврежденного автомобиля имеет полное право на взыскание компенсации с управляющей компании, — прокомментировала ситуацию Zelenograd.ru юрист компании „Стерлигов и партнеры“ Екатерина Смолева. - Правила и требование, на которое ссылался „Жилищник“, является обязательным для застройщиков жилых зданий, проектировщиков, строителей. Граждане не обязаны отвечать за то, как была спроектирована и расположена парковка для автомобилей около данного жилого дома. Автовладельцам запрещено осуществлять остановку и стоянку только на тех участках, которые обозначены соответствующими дорожными знаками».
Видимо, в «Жилищнике» поняли несостоятельность своих аргументов, потому что непосредственно в суде свои контраргументы озвучивать не стали. Кирилл Куликов считает, что обжаловать решение районного суда в «Жилищнике» не станут. За время судебных разбирательств «Жилищник» сменил несколько юристов. «Не проще ли им было заплатить мне сразу 30 тысяч, чем впустую тратить время и деньги за свои косяки», недоумевает Куликов.
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