Беременные могут пройти УЗИ и получить медицинское заключение, а педиатры-неонаталоги ведут консультативный прием детей в возрасте до 1 года. Исследования и консультации бесплатные, но надо предварительно записаться: 8(499)729-27-90. Нужно взять с собой паспорт и полис ОМС, беременным также обменную карту и результаты предыдущих исследований, а на прием к неонатологу (желательно, но не обязательно) — результаты анализов, выписки, заключения лечащих врачей.

Также все желающие могут побывать в новом Центре эстетической гинекологии, открытом на базе первого гинекологического отделения. В холле «стола справок» можно будет встретиться с заместителем главврача больницы по акушерско-гинекологической помощи и заведующим роддомом.

Детей можно смело брать с собой — в 11:00 на первом этаже гинекологического корпуса начнется детский праздник. В программе: ростовые куклы, фокусы, конкурсы, веселая музыка и танцы, подарки для детей от агентства праздников Zelholyday. Вход свободный.



Роддом находится по адресу: улица Александровка, дом 8 (напротив 14 микрорайона). Добраться можно от станции Крюково на автобусе №16 (до остановки «Корпус 1428»), из старого города — на автобусах №1 и 19 (до конечной).