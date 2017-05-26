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Зеленоградский роддом приглашает на день открытых дверей. 3 июня, воскресенье 26.05.2017 ZELENOGRAD.RU

3 июня посетителей проведут по акушерскому корпусу, покажут послеродовое отделение, одновременно можно проконсультироваться с врачами — акушерами и педиатрами.

Группы по 10-15 человек будут идти непрерывно, поэтому можно приходить в любое время с 10:00 до 13:00, сообщили Zelenograd.ru в зеленоградской больнице. Место сбора и начала маршрута — приемное акушерское отделение. В это же время в консультативно-диагностическом отделении роддома (гинекологический корпус) можно познакомиться и поговорить с врачами, принимающими роды.

Фото: Zelenograd.ru

Беременные могут пройти УЗИ и получить медицинское заключение, а педиатры-неонаталоги ведут консультативный прием детей в возрасте до 1 года. Исследования и консультации бесплатные, но надо предварительно записаться: 8(499)729-27-90. Нужно взять с собой паспорт и полис ОМС, беременным также обменную карту и результаты предыдущих исследований, а на прием к неонатологу (желательно, но не обязательно) — результаты анализов, выписки, заключения лечащих врачей.

Также все желающие могут побывать в новом Центре эстетической гинекологии, открытом на базе первого гинекологического отделения. В холле «стола справок» можно будет встретиться с заместителем главврача больницы по акушерско-гинекологической помощи и заведующим роддомом.

Детей можно смело брать с собой — в 11:00 на первом этаже гинекологического корпуса начнется детский праздник. В программе: ростовые куклы, фокусы, конкурсы, веселая музыка и танцы, подарки для детей от агентства праздников Zelholyday. Вход свободный.

Роддом находится по адресу: улица Александровка, дом 8 (напротив 14 микрорайона). Добраться можно от станции Крюково на автобусе №16 (до остановки «Корпус 1428»), из старого города — на автобусах №1 и 19 (до конечной).

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