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Детский писатель и музыкант Нина Дашевская приглашает на встречу в Зеленограде 23.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Нина Дашевская — писатель и музыкант. Она пишет книги для детей и подростков и играет на скрипке в оркестре детского театра. В пятницу 26 мая она приедет в Зеленоград, чтобы встретиться со своими читателями и просто поклонниками хорошей литературы.

Фото: russianchildrensworld.com

Первая книга Дашевской — «Семь невысоких гномов» — была издана в 2011 году. А уже через три года сразу две ее книги были отмечены литературными наградами: сборник подростковых рассказов «Около музыки» победил в номинации «Воспитание чувств» на конкурсе «Новая детская литература» и занял первое место на конкурсе «Книгуру», а повесть «Вилли» завоевала Крапивинскую премию.

Книги Дашевской объединяет музыка. Это и сюжетные линии, связанные с занятиями музыкой, и внутренний ритм фразы, музыкальность текста, и увлеченность музыкой, формирующая героев. Любовь к музыке неслучайна: автор играет на скрипке в оркестре детского музыкального театра имени Натальи Сац.

На встрече Дашевская расскажет о своих книгах, музыке и чтении, ответит на вопросы и подпишет книги. Встреча пройдет в пятницу 26 мая в 15:00 в малом зале детской музыкальной школе им. Мусоргского (улица Юности, дом 7). Стоимость билетов 100 рублей. Вопросы по телефону 8-926-327-60-63 (Анастасия). Для детей от 6 лет.

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