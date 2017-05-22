Для расселения пятиэтажек в 19 микрорайоне подобрана площадка под строительство двух новых домов — пустырь возле частных домов на улице Овражной, около пересечения улицы Радио и Георгиевского проспекта. В эти дома будут переселять жителей домов 19 микрорайона, наиболее активно голосующих за снос.

Об этом сообщил на встрече с жителями глава управы района Крюково Андрей Журавлев. Место для строительства двух новых домов подобрано по обращениям самих жителей. «Если жители захотят, эту площадку рассмотрят для строительства новых домов», сказал Журавлев. Он отметил, что сроки строительства, сноса и переселения зависят от того, насколько «оперативно и максимально люди изъявят свое желание участвовать в программе реновации». В новые дома у Овражной и зоны отдыха «Кутузовский ручей» могут поехать жителей первых домов 19 микрорайона, которые согласятся со сносом. А затем на месте снесенных пятиэтажек построят другие новые дома.