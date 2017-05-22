Для расселения пятиэтажек в 19 микрорайоне подобрана площадка под строительство двух новых домов — пустырь возле частных домов на улице Овражной, около пересечения улицы Радио и Георгиевского проспекта. В эти дома будут переселять жителей домов 19 микрорайона, наиболее активно голосующих за снос.
Об этом сообщил на встрече с жителями глава управы района Крюково Андрей Журавлев. Место для строительства двух новых домов подобрано по обращениям самих жителей. «Если жители захотят, эту площадку рассмотрят для строительства новых домов», сказал Журавлев. Он отметил, что сроки строительства, сноса и переселения зависят от того, насколько «оперативно и максимально люди изъявят свое желание участвовать в программе реновации». В новые дома у Овражной и зоны отдыха «Кутузовский ручей» могут поехать жителей первых домов 19 микрорайона, которые согласятся со сносом. А затем на месте снесенных пятиэтажек построят другие новые дома.
Актив дома 2 по улице Заводской (это пятиэтажка в 19 микрорайоне) накануне распространил листовки, в которых призвал жильцов голосовать активнее, «чтобы мы переехали в первую очередь». Листовки положили во все почтовые ящики и приклеили в подъезде.
Глава управы также подчеркнул, что главная площадка для голосования — центры госуслуг («Мои документы» или МФЦ). Жители 19 микрорайона, в свою очередь, отметили, что им неудобно добираться в МФЦ в корпусе 2019 общественным транспортом.
В Зеленограде в предварительную программу сноса старого жилья и переселения жителей в новое вошли 34 дома. Это корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, дома 11а, б, в на улице Гоголя, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина. Практически весь 19 микрорайон состоит из старых домов, среди которых есть постройки «дозеленоградского» периода.
Если город, как обещает, построит дома возле улицы Радио и Овражной и будет продолжать строить новое жилье на месте снесенных пятиэтажек, то жители 19 микрорайона фактически останутся на привычном месте. Остальные могут уехать в другие районы Зеленограда, поскольку допускается расселение в пределах округа (а не района).
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